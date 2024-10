Di Lorenzo-Napoli, incontro cordiale, strada in discesa

Marco Giordano rassicura che sono stati fatti passi avanti oggi tra il procuratore del capitano e Manna, possibile nuovo meeting durante il ritiro di Dimaro.

Secondo quanto riportato da Radio Kiss Kiss Napoli, oggi pomeriggio è in corso una riunione tra il ds del Napoli Giovanni Manna, Aurelio de Laurentiis e l’agente di Giovanni Di Lorenzo, Mario Giuffredi, per parlare del capitano azzurro. Domani ci sarebbe dovuta essere una conferenza stampa proprio dell’entourage sulla questione, ma è stata annullata.

Di Lorenzo, oggi vertice tra Manna, De Laurentiis e Giuffredi

Non solo Di Lorenzo, si parlerà anche del rinnovo di Michael Folorunsho, di ritorno dal prestito all’Hellas Verona e dagli Europei con la Nazionale italiana.

+++Vertice nel pomeriggio tra #Manna, #DeLaurentiis e #Giuffredi in un hotel a #Napoli per sistemare la questione #DiLorenzo e lavorare sul rinnovo di #Folorunsho+++ — Radio Kiss Kiss Napoli (@kisskissnapoli) July 8, 2024

Dopo l’incontro, il giornalista Marco Giordano scrive su X:

Incontro cordiale tra il patron De Laurentiis, Mario Giuffredi ed il ds Manna. Si continua a lavorare sia sul rinnovo di Folorunsho sia per definire al meglio tutto ciò che concerne Di Lorenzo. Possibile nuovo meeting durante il ritiro di Dimaro. Clima sereno, strada in discesa.

+++Aggiornamento @sscnapoli+++ Incontro cordiale tra il patron @ADeLaurentiis, Mario #Giuffredi ed il ds Manna.

Si continua a lavorare sia sul rinnovo di #Folorunsho sia per definire al meglio tutto ciò che concerne Di Lorenzo.

Possibile nuovo meeting durante il ritiro di… — Marco Giordano (@MarcoGiordano6) July 8, 2024

Le ultime sulla situazione legata al capitano del Napoli

Ivan Zazzaroni sul Corriere dello Sport riporta l’atteggiamento di Conte e le sue parole:

“Quando Antonio Conte decide di non rinunciare a un giocatore ha un modo tutto suo – tetro ma efficace – di farlo sapere a chi di dovere: «Lui muore qui con me». Al Napoli se lo sono sentiti ripetere più volte, nei giorni scorsi, tanto per Di Lorenzo quanto per Kvara.

Le parole del tecnico si possono leggere in due modi: primo, il mio giocatore non è sul mercato; secondo, lo sdereno io in campo – Conte è portato all’iperbole vagamente sinistra, non a caso ammette spesso di vivere «la sconfitta come una morte apparente.

ilnapolista © riproduzione riservata