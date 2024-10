Buongiorno al Filadelfia per salutare i compagni, per chiudere con il Napoli servono ancora 48 ore

L’accordo c’è, i legali studiano il contratto e, secondo Schira, serviranno ancora due giorni per le visite mediche del difensore col Napoli

Buongiorno è arrivato questa mattina al Filadelfia, dove presumibilmente saluterà il mondo Torino, non è ancora pero tutto pronto per la nuova avventura al Napoli. Le parti hanno trovato l’accordo definitivo, sulla base di 35 milioni di euro di parte fissa più 5 di bonus. Il difensore ha fatto anche inserire la clausola scudetto nel suo contratto, con un bonus che scatterà appunto nel caso di vittoria del tricolore. Al momento il contratto però è ancora fermo nelle mani dei legali del difensore che stanno analizzando ogni punto. Bisognerà aspettare ancora, quanto lo spiega su X Schira che parla di 48 ore.

Quando arriva Buongiorno?

Il Corriere dello Sport questa mattina scriveva

“Alessandro Buongiorno sarà molto presto un nuovo giocatore del Napoli. Napoli e Torino hanno dialogato a lungo, lo stesso ha fatto il club di De Laurentiis con l’agente del giocatore, Giuseppe Riso, fino all’accordo definitivo. Quello tra i due club e poi quello con il difensore.

Buongiorno firmerà un contratto fino al 2029 con l’inserimento di una clausola rescissoria esercitabile dopo tre anni. Il centrale della Nazionale, che ora si sta godendo qualche giorno di relax dopo la fine degli Europei, aspetta l’ok definitivo per volare a Roma per le visite mediche e la firma sul contratto. Accadrà molto presto, poi a partire dal ritiro di Castel di Sangro, che inizia il 25 luglio, Buongiorno si unirà ai compagni e comincerà la sua nuova avventura. Un’operazione per il club da 40 milioni”.

