Wimbledon, Sinner ha Berrettini al secondo turno e Alcaraz in semifinale

Sorteggio non benevolo (al di là del campo). Nella parte bassa c’è spazio per un outsider: è la parte di Djokovic

È stato sorteggiato il tabellone di Wimbledon. Sinner pesca malino, nella sua parte di tabellone c’è Alcaraz con cui potrebbe giocarsi la semifinale. Djokovic è dall’altra parte, potrebbero incontrarsi solo in finale.

All’esordio del numero 1 al mondo ci sarà Hanfmann. Al secondo turno possibile derby con Berrettini. Al terzo turno potrebbe incontrare Griekspoor che su erba è un osso duro. Agli ottavi uno tra Shelton e Jarry, quarti contro Medvedev, possibile semifinale con il campione in carica Alcaraz e in finale teoricamente potrebbe esserci Djokovic.

Sky Sport scrive:

“Un cammino insidioso per Sinner che inizierà il torneo contro il tedesco Yannick Hanfmann, n. 95 al mondo, ma poi potrebbe incontrare al 2° turno Matteo Berrettini che debutterà contro l’ungherese Fucsovics. Non è l’unico potenziale derby azzurro al 2° turno perché potrebbero incrociarsi anche Luciano Darderi e Lorenzo Musetti, impegnati all’esordio rispettivamente contro la wild card inglese Choinski e il francese Lestienne“.

Il primo turno degli italiani

Sinner (Ita) vs Hanfmann (Ger)

Musetti (Ita) vs Lestienne (Fra)

Berrettini (Ita) vs Fucsovics (Hun)

Arnaldi (Ita) vs [29] Tiafoe (Usa)

Darderi (Ita) vs [WC] Choinski (Gbr)

Sonego (Ita) vs [31] Navone (Arg)

Cobolli (Ita) vs Hijikata (Aus)

Nardi (Ita) vs [30] Etcheverry (Arg)

Fognini (Ita) vs Koepfer (Ger)

[Q] Bellucci (Ita) vs [14] Shelton (Usa)

Jasmine Paolini, in finale al Roland Garros, è nella parte bassa del tabellone con Coco Gauff. Farà il suo esordio contro Sara Sorribes Tormo.

Novak Djokovic è a Wimbledon per testare il proprio fisico e capire se potrà partecipare al torneo. Il tennista serbo si è sottoposto ad un’operazione al ginocchio per un infortunio al menisco ed è in fase di recupero. Ieri pomeriggio si è allenato con Jannik Sinner e sembra che ci siano stati dei segnali positivi.

The Athletic scrive:

Novak Djokovic si è allenato giovedì con Jannik Sinner sul Centre Court e ha dichiarato di «sentirsi bene». Alla domanda “sarai presente al sorteggio di Wimbledon di venerdì?”, Djokovic – sette volte campione – ha risposto con il pollice in su.