Djokovic, dall’allenamento con Sinner segnali positivi per Wimbledon (The Athletic)

Anche se ha perso il set di allenamento con l’italiano, non è sembrato in difficoltà. Ha dichiarato di «sentirsi bene».

Novak Djokovic è a Wimbledon per testare il proprio fisico e capire se potrà partecipare al torneo. Il tennista serbo si è sottoposto ad un’operazione al ginocchio per un infortunio al menisco ed è in fase di recupero. Ieri pomeriggio si è allenato con Jannik Sinner e sembra che ci siano stati dei segnali positivi.

The Athletic scrive:

Novak Djokovic si è allenato giovedì con Jannik Sinner sul Centre Court e ha dichiarato di «sentirsi bene». Alla domanda “sarai presente al sorteggio di Wimbledon di venerdì?”, Djokovic – sette volte campione – ha risposto con il pollice in su.

Djokovic è apparso in forma contro Sinner solo tre settimane dopo l’intervento chirurgico per la lesione del menisco. L’ultima volta in campo è stata agli Open di Francia il 3 giugno, quando ha battuto in qualche modo Francisco Cerundolo nonostante l’infortunio al ginocchio. il giorno dopo Djokovic si è ritirato dal torneo ed è stato operato a Parigi il giorno successivo.

Djokovic, già scendere in campo per il primo turno è un’impresa

Giovedì, però, contro Sinner, il numero 1 del mondo, non è sembrato in difficoltà e i due hanno giocato un set, durato circa 40 minuti. Sinner ha vinto il set e ci sono stati momenti in cui Djokovic era un po’ irritabile, ma dopo era nuovamente di buon umore. Djokovic sembra pronto per Wimbledon. Sarà la testa di serie n. 2, il che significa che non potrà affrontare Sinner prima della finale. Al sorteggio l’interesse sarà scoprire se Alcaraz rientrerà nella sua metà del tabellone o in quella di Sinner.

Ma il solo fatto di presentarsi lunedì o martedì per il suo primo turno sarà un’impresa, visto che di recente ha subito quello che sembrava essere un brutto infortunio. Il torneo vero e proprio inizia lunedì.

