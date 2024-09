Su Rabiot c’è l’ombra del Real Madrid. La Juventus è già nei guai per l’affare Douglas Luiz

Il giornalista di Repubblica Gamba a TvPlay: «Kroos si ritira. Al Madrid c’è una colonia francese», e Ancelotti conosce e apprezza Rabiot

Su Rabiot c’è l’ombra del Real Madrid. La Juventus è già nei guai con Douglas Luiz

Rabiot temporeggia con la Juve perché sullo sfondo c’è Il Real Madrid. È l’ipotesi che formula il giornalista di Repubblica Emanuele Gamba ai microfoni di calciomrcato.it su TvPlay.

«Mi dicono di stare attento al Real Madrid, che potrebbe avere un interesse su Rabiot alla luce del fatto che Kroos si ritirerà e Modric avrà un anno in più. Considerando che lì c’è una colonia francese che funziona, mi dicono di stare attento. E forse questo spiegherebbe il temporeggiare di Rabiot con la Juventus…”

Va anche aggiunto che si tratta di un calciatore che piace a Carlo Ancelotti. Il tecnico vincitore di cinque Champions dalla panchina lo ha già allenato al Psg.

Non solo Rabiot, la Juventus sta perdendo anche Douglas Luiz

La Juventus sta perdendo Douglas Luiz, McKennie ha bloccato la trattativa (Di Marzio)

A Sky Sport Gianluca Di Marzio dice che «al momento è completamente bloccata la trattativa che avrebbe dovuto portare il brasiliano Douglas Luiz dall’Aston Villa alla Juventus. Nel calciomercato può succedere sempre di tutto, quindi magari tra un quarto d’ora si sblocca tutto. Ma al momento l’operazione si è arenata. Perché McKennie non ha trovato l’accordo con l’Aston Villa sia per quel che concerne l’ingaggio sia per quel che riguarda le commissioni richieste dal procuratore».

L’operazione sarebbe stata la seguente: Douglas Luiz alla Juventus in cambio di Iling Junior, McKennie e una cifra tra i 18 e i 20 milioni. Al momento, però, l’operazione si è impantanata.

