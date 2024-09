La Juve di Giuntoli sta perdendo Douglas Luiz, McKennie ha bloccato la trattativa (Di Marzio)

A Sky Sport: McKennie non ha trovato l’accordo con l’Aston Villa sia per lo stipendio sia per le commissioni richieste dai procuratori

La Juventus sta perdendo Douglas Luiz, McKennie ha bloccato la trattativa (Di Marzio)

A Sky Sport Gianluca Di Marzio dice che «al momento è completamente bloccata la trattativa che avrebbe dovuto portare il brasiliano Douglas Luiz dall’Aston Villa alla Juventus. Nel calciomercato può succedere sempre di tutto, quindi magari tra un quarto d’ora si sblocca tutto. Ma al momento l’operazione si è arenata. Perché McKennie non ha trovato l’accordo con l’Aston Villa sia per quel che concerne l’ingaggio sia per quel che riguarda le commissioni richieste dal procuratore».

L’operazione sarebbe stata la seguente: Douglas Luiz alla Juventus in cambio di Iling Junior, McKennie e una cifra tra i 18 e i 20 milioni. Al momento, però, l’operazione si è impantanata.

Veder saltare l’arrivo di Douglas Luiz per 2 milioni di euro di buonuscita a McKennie mi farebbe fumare dalla testa come Hades di Hercules — Virginia Asya Bacci (@viasyba) June 19, 2024

Giuntoli si è impantanato nel mercato della Juventus, deve portare il monte ingaggi sotto i 100 milioni (scritto prima di Douglas Luiz)

Giuntoli si è impantanato nel mercato della Juventus, deve portare il monte ingaggi sotto i 100 milioni. A scriverlo è il Corriere dello Sport.

Di Rabiot abbiamo detto, si va verso la rottura.

Ecco cosa scrive il quotidiano sportivo con Giorgio Marota:

Rabiot, Chiesa e Szczesny, tre pilastri che non stanno trovando l’accordo con la Juve per il rinnovo, complicando i piani del mercato, offrono inavvertitamente una possibile svolta allo stallo.

Al punto che in molti, alla Continassa, cominciano a chiedersi se perderli non sia più redditizio che trattenerli. Adrien guadagna 14 milioni lordi ogni anno (e la proposta di prolungamento è sulle stesse cifre), Fede e Tek altri 13 a testa con scadenza al 2025.

La Juve, che vuole ridurre il monte stipendi portandolo sotto la soglia dei 100 milioni lordi rispetto ai 125 attuali, non sembra gradire questo gioco al rialzo e potrebbe anche decidere di abbandonare una volta per tutte il tavolo della trattativa.

D’altro canto, nel fianco della Signora non c’è soltanto questa spina. Pensate al rinnovo di Vlahovic, che guadagnerà 12 milioni netti (circa 23 lordi) da settembre e che non intende rivedere l’accordo al ribasso. La Juve sperava di convincerlo ad accettare due anni in più di contratto – 2028 anziché 2026 ma a 8 milioni (4 in meno) e ovviamente la distanza tra le parti è ampia.

I nomi della nuova Juventus sono: Douglas Luiz (si ragiona sui 30 più il cartellino di McKennie) e Greenwood (altri 35). Poi c’è Koopmeiners.

ilnapolista © riproduzione riservata