Schira: «Il Napoli propone a Kvara il triplo dello stipendio, ma potrebbe non essere sufficiente»

A Radio Marte: «Magari con 6 e bonus, più clausola valevole per l’anno prossimo, ne esci. Buongiorno? Sarei sorpreso se non si trasferisse in maglia azzurra»

Nicolò Schira, giornalista esperto di mercato, è intervenuto a Radio Marte a proposito del caso Kvara che sta animando il Napoli. Ieri il blitz in Germani di De Laurentiis e del resto della dirigenza del club.

Schira: «Sorpreso se Buongiorno non si trasferisse a Napoli»

Le parole di Schira:

«Kvaratskhelia aspetta il Psg? Se c’è interesse di un club importante, ma questo interesse non è così radicato, devi stare attento a sbilanciarti. Kvara è sempre molto abbottonato, nelle dichiarazioni; hanno fatto più casino il papà, Badri, e l’agente… Rinnova? La partita resta aperta ma il blitz di ieri ha portato alcuni passi in avanti per la permanenza».

«Per il Napoli Kvara è incedibile. Il club azzurro gli propone il triplo dello stipendio, ma potrebbe non essere sufficiente. In passato, a 4,5 il georgiano avrebbe firmato senza battere ciglio, ma ora non bastano: con il Psg che ne offre 9,5, ne serviranno almeno 5,5 o 6, per trattenerlo. Ed anche una clausola, magari, per avere una sorta di ‘exit strategy tra’ un anno. La differenza è grande, magari con 6 e bonus, più clausola valevole per l’anno prossimo, ne esci».

Su Buongiorno:

«Alessandro Buongiorno e Radu Dragusin hanno detto entrambi sì al Napoli? Circolano vari nomi, ma il centrale del Torino è la prima scelta e mi meraviglierei di non vederlo in azzurro. Per Buongiorno, ci sarà da battagliare. Urbano Cairo non fa sconti, è un osso duro e le trattative con De Laurentiis sono sempre andate avanti fino all’ultimo centesimo, come avvenne per Verdi e Maksimovic. Credo sia solo una questione di tempo: il ragazzo gradisce Napoli e Conte lo vuole fortemente, sarei sorpreso se nelle prossime settimane non si trasferisse in maglia azzurra per vivere la prossima stagione con la squadra allenata da Antonio Conte».

Il portiere della Georgia avverte la Spagna: «Kvara è migliore di tutta la Spagna»

Prima dell’ottavo di finale di Euro 2024 tra Spagna e Georgia previsto per domenica, il portiere del Valencia e della Nazionale georgiana Giorgi Mamardashvili ha rilasciato alcune dichiarazioni a RMC Sport dicendo che Kvicha Kvaratskhelia è «migliore di tutta la Spagna».

«Non dico che vinceremo. Quello che dobbiamo fare è lottare fino alla fine e vedere cosa sta succedendo»

