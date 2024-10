Russell ringrazia Verstappen e Norris: vince il Gp d’Austria, Sainz terzo

Al 64° giro i due piloti si sono scontrati, danneggiando le macchine. Il campione del mondo olandese chiude al quinto posto. Male Leclerc, undicesimo.

Colpo di scena al Gran Premio d’Austria di Formula 1. Max Verstappen perde la prima posizione a pochi giri dalla fine, avvantaggiando Russell, che finisce sul gradino più alto del podio. Secondo posto per Piastri, terzo Sainz. Male Leclerc, undicesimo.

Lo scontro tra Norris e Verstappen manda Russell al primo posto

Durante il 64° giro Norris ha provato un sorpasso all’esterno su Verstappen, ma l’olandese gli ha chiuso lo spazio, costringendo il pilota britannico a impattare con la ruota posteriore destra di Verstappen. Entrambe le macchine sono state danneggiate e i due piloti sono dovuti rientrare ai box. Norris è stato costretto al ritiro, mentre per il campione del mondo della Red Bull è arrivata la penalità, ma ha chiuso la gara al quinto posto.

L’incidente ha spianato la strada a George Russell per vincere il Gp d’Austria. Carlos Sainz, che era quarto, è salito di una posizione, conquistando un posto nel podio.

«Preferirei che queste storie, queste cose non accadessero all’interno della squadra. Dobbiamo solo voltare pagina. Ho un contratto con la squadra, questo è ciò su cui mi concentro. Non sono un politico, non sono qualcuno a cui piace fare il politico. Mi concentro solo sulla performance con le persone intorno a me, cerco di distrarmi, diciamo, dagli aspetti negativi».

Horner ha ricevuto parecchie critiche anche dall’interno del team. Fra questi, il più duro è stato Jos Verstappen, padre di Max. A lui si è aggiunto anche Helmut Marko, fondamentale consigliere di Max e infine l’addio di Newey per tutto quello che sta succedendo. Quando il Guardian tocca questi temi, Versteppen risponde sempre:

«È molto importante che ci concentriamo sulla prestazione». Come un mantra.

