Wimbledon, Medvedev perde da Bonzi e dice: «Perché non giochi sempre così? Diventeresti ricco»

Show del russo eliminato al primo turno in quattro set. Ha perso la partita e anche la testa sfogandosi contro il suo avversario

Daniil Medvedev, si sa, è un personaggio sopra le righe. Uno di quelli che a volte proprio non riescono a trattenersi, lasciandosi andare ad episodi a limite della sportività o del politicamente corretto. L’ennesima dimostrazione si è avuta oggi durante la giornata inaugurale del torneo di Wimbledon 2025.

Wimbledon, Medvedev perde la pazienza e se la prende con l’avversario

Il russo ha perso inaspettatamente contro il francese Benjamin Bonzi (7-6, 3-6, 7-6, 6-2). Ma non è questa la notizia più clamorosa della sua giornata. Si è registrato infatti un episodio che ha fatto più rumore della sconfitta.

La vicenda – Si gioca il tie-break del primo parziale, Bonzi riesce a guadagnarsi quattro set point salendo sul 6-2. Medvedev visibilmente stizzito scuote il capo, si agita, poi si sfoga prendendosela col suo avversario. «Perché non giochi a tennis così ogni giorno, guadagni milioni e diventi ricco?», esclama il moscovita.

Una domanda che non ha trovato la risposta del tennista transalpino (cosa che probabilmente ha fatto rosicare Daniil ancora di più). Bonzi non ha battuto ciglio e ha chiuso il tie-break alla prima occasione utile.

Daniil Medvedev, en français, pendant son match contre Benjamin Bonzi : « Pourquoi pas jouer comme ça chaque jour, gagner des millions… Non ! Il décide de faire ça une fois par an. » 🤣🤣#Wimbledon pic.twitter.com/wlQRsJkg4C — Tennis Legend (@TennisLegende) June 30, 2025

Per Medvedev non si tratta della prima sconfitta contro il classe ’96 di Nimes. Quest’ultimo infatti riuscì ad eliminarlo anche al Roland Garros 20217 (5-7, 6-4, 6-1, 3-1 rit.). A quei tempi, però, il russo aveva appena cominciato ad affacciarsi in top-50.

«Questa è la mia prima vittoria contro un giocatore tra i primi 10 al mondo in uno Slam. Ovviamente, è sempre speciale in questo torneo. Amo questo posto, quindi è davvero speciale, e Daniil è un giocatore fantastico. Ha raggiunto due semifinali. Sapevo che sarebbe stata una partita dura, ma a volte è meglio giocare contro questo tipo di giocatori al primo turno. Tutto può succedere, quindi sono molto contento della vittoria», ha commentato Bonzi in mixed zone. Al secondo turno, se la vedrà con l’australiano Jordan Thompson.