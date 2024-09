Il papà di Verstappen: «Horner fa la vittima ma è lui a causare i problemi»

Al Daily Mail: «La Red Bull potrebbe esplodere se rimane al comando». I due avrebbero avuto uno scontro violento dopo le qualifiche

Tutto lascia pensare che il destino di Christian Horner, team principal della Red Bull, sia segnato. Nonostante l’indagine interna per “molestie sessuali” lo abbia in pratica scagionato, Horner deve guardarsi le spalle da nemici esterni e interni. Dall’esterno Fia e Liberty Media vorrebbero farlo fuori per aver danneggiato l’immagine della F1. All’interno il rivale numero uno è Jos Verstappen, padre di Max.

La Red Bull è una polveriera: è guerra tra Horner e il papà di Verstappen

Intervistato dal Daily Mail, papà Verstappen ha dichiarato:

«La Red Bull potrebbe esplodere se Christian Horner rimanesse al comando della squadra. Finchè rimane qui, la tensione è alta. La squadra rischia di spaccarsi. Non può andare avanti così. Fa la parte della vittima, quando è lui a causare i problemi».

Inoltre il tabloid inglese conferma che “Jos, ex compagno di squadra di Michael Schumacher, ha avuto uno scontro violento nell’ufficio di Horner dopo le qualifiche venerdì sera“. Il dubbio, quindi, è che Verstappen senior abbia puntato la poltrona del muretto Red Bull. Lui smentisce:

“Horner crede che Verstappen senior abbia orchestrato una campagna per spodestarlo nelle ultime settimane, il che implica che l’olandese abbia anche avuto un ruolo nella fuga di email. Verstappen nega le affermazioni, dicendo: «Non avrebbe senso. Perché dovrei farlo se Max sta così bene qui?»“.

Fia e Formula1 vogliono cacciarlo per aver danneggiato l’immagine del Circus (Telegraph)

Secondo quanto riporta il Telegraph, gli organi di governo della Formula 1 (Fia e Liberty Media) sono in riunione per decidere come agire sulla questione Horner e Red Bull. Dopo le centinaia di email inviate ai giornalisti con le presunte chat e le immagini scambiate tra il team principale della Red Bull e una sua collaboratrice, la Formula 1 sta pensando di accusare lo stesso Horner per aver danneggiato l’immagine del Circus.

“Si ritiene che la Fédération Internationale de l’Automobile e il management della Formula 1 stiano valutando una possibile accusa per danno reputazionale nel tentativo di convincere la Red Bull a fornire maggiore trasparenza. A seguito delle forti pressioni da parte dei team rivali per una maggiore “trasparenza” , e dopo che decine di messaggi che presumibilmente mostrano scambi tra Horner e una collega sono diventati di pubblico dominio, il presidente della Fia, Mohammed Ben Sulayem, e l’amministratore delegato della F1, Stefano Domenicali, sono consapevoli della necessità di affermare la loro leadership”.

La moglie di Horner (ex Spice Girl) va in Bahrein per salvarlo ma si è sentita umiliata (Daily Mail)

Nella vicenda è entrata la moglie di Horner, l’ex Spice Girl Geri Halliwell. Si è presentata in Bahrein con lui, per quella che il Telegraph chiama “un’apparente dimostrazione di solidarietà nei confronti del marito“.

Il quotidiano inglese scrive:

Geri Horner è arrivata in Bahrein prima della gara di apertura della stagione di Formula Uno. Christian Horner, suo marito e capo della squadra di Formula 1 Red Bull, si trova ad affrontare un’intensa indagine sui messaggi tra lui e una dipendente donna.

Alcune fonti hanno suggerito che Geri si sia sentita umiliata dopo che i messaggi sono stati inviati a centinaia di giornalisti e funzionari di F1. Altri hanno detto che lei insiste a restare al fianco del suo uomo.

ilnapolista © riproduzione riservata