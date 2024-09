Per Lukaku non solo il Napoli e il Milan. Lo vuole anche Mourinho (Telegraph)

Il quotidiano inglese scrive che potrebbe “riunirsi con il suo ex allenatore al Fenerbahce”

Lukaku è corteggiato dal Napoli e dal Milan, ma sull’attaccante belga c’è anche il Fenerbahce di Mourinho.

Lo riporta il Telegraph:

Romelu Lukaku ha aperto le porte a un trasferimento in Lega Pro saudita, ma per lui c’è anche l’interesse del Milan, del Napoli e di Jose Mourinho per riunirsi con il suo ex allenatore al Fenerbahce.

Lukaku potrà lasciare il Chelsea per circa 37 milioni di sterline (ndr circa 43 milioni di euro) quest’estate dopo aver trascorso gli ultimi due anni lontano da Stamford Bridge in prestito all’Inter e con Mourinho alla Roma.

Lukaku ha rilasciato un’intervista a Het Laatse Nieuwse. Sul sito è visibile un teaser dell’intervista fatta in compagnia di De Bruyne.

Lukaku sull’offerta dall’Arabia:

«L’offerta dall’Arabia? È stato davvero intenso in quel momento. Per due settimane. Per due giorni di fila ho pensato: “Sì, ci vado”, “No, non ci vado”. Tutti sono andati in Arabia Saudita solo dopo i giorni in cui io avrei potuto firmare. Diciamo che ho avuto paura. Ora l’Arabia Saudita non mi fermerebbe. Il livello non potrà che aumentare. E arriverà a un livello molto più alto di quanto molti pensano».

Sulla possibilità di andare ad oggi in Arabia Saudita:

«Non mi fermerebbe, perché so che alla fine il calcio lì raggiungerà un livello più alto. Sempre più giocatori tenderanno ad andare lì. Come vivono il calcio lì i tifosi… Forse le infrastrutture devono ancora essere migliorate, ma penso che i principali club europei avvertano l’arrivo delle squadre saudite. Lo si vede già in altri sport, come la boxe e il golf».

I fattori che potrebbero influenzare la sua decisione sul futuro:

«Quali fattori? Il mio rapporto con l’allenatore, ad esempio. È come una relazione con una donna. Se non funziona più, perché stare insieme? Chi è stato il migliore che ho avuto finora? Antonio Conte».

