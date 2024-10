Per Conte una prima da Papa, a Napoli tutte le autorità presenti alla conferenza di oggi

Certamente il lungo tira e molla tra società, che fa le proprie legittime scelte in costanza di contratto, e il calciatore che non viene adeguatamente remunerato rispetto al proprio apporto in campo (ha segnato i gol salvezza con Cagliari e Verona in casa), non gioverà ad un buon clima in ambito di trattativa. L’ombra del tira e molla semestrale con Osimhen si staglia sempre più all’orizzonte. Magari a Manna ed Oriali riesce il primo capolavoro diplomatico della propria gestione e chiudono il rinnovo in un biz, in attesa della bollinatura chiavelliana. Le solite sfiancanti trattative in casa Napoli, che vengono narrate come una marcia trionfale e spesso finiscono per essere un boomerang, hanno nociuto molto più al Napoli che ai tesserati o ex. Ad oggi il nigeriano è regolarmente inserito nella lista dei convocati per Dimaro. Sappiamo da un anno che un ingaggio tanto pesante, in qualsiasi spogliatoio del mondo, sia un virus . Ma evidentemente il Napoli è sicuro di cedere il calciatore. Magari potrebbe somministrarsi qualche antibiotico contro la sindrome del paltò di Napoleone. Cosa che in passato non ha fatto. Osimhen, già lo è, Kvara potrebbe diventarlo a breve. Sono due nuovi capitoli che si vanno/andrebbero ad aggiungere al libro delle “ricche cessioni mancate” edizioni Chiavelli-De Laurentiis, di cui già fanno parte Allan, Koulibaly e perché no Zielinski, Mertens e Insigne.