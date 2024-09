Il giornalista su X: “Il Verona ha chiesto informazioni per il prestito di Natan, difensore centrale del Napoli”

Napoli, il Verona ha chiesto informazioni per il prestito di Natan (Schira)

Napoli, il Verona ha chiesto informazioni su Natan per un eventuale prestito.

Lo scrive il giornalista Nicolò Schira su X.

“Il Verona ha chiesto informazioni per il prestito di Natan, difensore centrale del Napoli“.

Da giorni si parla di quella che potrebbe essere la prima mossa di mercato di Manna e del Napoli. Sky Sport aveva parlato del fatto che Rafa Marin del Real Madrid aveva scalato le gerarchie, il Napoli vuole investire su di lui.

Ecco quanto dichiarato in diretta da Gianluca Di Marzio durante lo speciale mercato:

«Il Napoli sta chiudendo il primo affare della stagione, Rafa Marin dal Real Madrid che forse arriva già domani, parliamo di un difensore centrale che si è presentata come un’opportunità e che ora è in dirittura d’arrivo. È un classe 2002 voluto da Giovanni Manna per dare ad Antonio Conte anche un giovane di prospettiva. Lo scorso anno ha fatto bene all’Alves ma non esclude Bungiorno che resta la prima scelta»

Kvaratskhelia, De Laurentiis ha rifiutato anche 110 milioni offerti dal Psg. Lo scrive il Corriere dello Sport con Fabio Mandarini.

Il Psg, però, è stato respinto senza appello da Adl: ha proposto 80, 100 e 110 e lui ha sistematicamente rifiutato. Incedibile, non si muove, non parte. Cosa ribadita anche domenica sera, senza perdere tempo.

Il Napoli, al di là di ogni forzatura di sorta, conduce il gioco con la serenità di avere in tasca un contratto che lega Kvara al club fino al 2027. De Laurentiis sa perfettamente di dover adeguare l’ingaggio del giocatore – attualmente di 1,5 milioni a stagione con i bonus – e anzi l’idea è anche di portarlo in cima (cessione di Osi permettendo): pare che la proposta sia di un prolungamento fino al 2029 a 4,5 milioni annui con i bonus, senza clausola rescissoria; la richiesta sarebbe tra i 6 e i 7 più bonus.

ilnapolista © riproduzione riservata