Mbappé arriva al Real Madrid quando ormai non hanno più bisogno di lui per vincere tutto (El Pais)

Doveva arrivare per non far rimpiangere la partenza di Ronaldo, ma ora arriva per far rimanere tutto così com’è.

Kylian Mbappé è ufficialmente un nuovo giocatore del Real Madrid. Il club lo ha annunciato ieri sera attraverso un video e un comunicato. El Pais ha commentato stamani il trasferimento del fuoriclasse francese.

Mbappé non serve più al Real Madrid per vincere

Scrive il quotidiano:

“Madrid è esplosa come una bomba a orologeria ieri alle 19.28. L’attesa agonizzante di anni si è trasformata in un’assoluta felicità: era la sensazione che Mbappé, madridista dichiarato, fosse arrivato a casa. «Abbiamo fatto per questo ragazzo quello che non abbiamo fatto per nessuno. Secondo noi Mbappé è diverso dagli altri, è una bomba a mano. Ma abbiamo perso», rivelò un membro della dirigenza del Real Madrid due anni fa, dopo che il francese scrisse a Florentino Pérez che restava a Parigi. Quel rifiuto avvenne alla vigilia della finale di Champions. Il Real ha già Vinicius e Rodrygo come stelle; arriverà un fenomeno dal Brasile come Endrick; Jude Bellingham è finalmente esploso. Mbappé non arriva più per salvare il club dopo la partenza di Cristiano Ronaldo; arriva, e questo aggiunge più pressione, per far rimanere tutto uguale.

Il Real Madrid, che per primo ha messo gli occhi su Mbappé quando aveva 13 anni, sta provando a ingaggiarlo dal 2017. Sono sette anni di una storia d’amore impossibile. E, come accade con gli amori platonici pieni di fasi negative, quando è meno necessario, bussa alla porta. Il Real accetta di perdere (un sacco di) soldi nonostante una squadra così ben integrata: più che una bomba a mano, è una bomba atomica. Mbappé arriva a Madrid non più così giovane e in un club che non ha bisogno di lui per vincere tutto”.

Il francese e la questione Olimpiadi

Le parole di Henry riportate da Marca. Non ha escluso in maniera definitiva la presenza della nuova stella del Real, visto che fino al 3 luglio non dovrà diramare la lista definitiva.

«Non sappiamo cosa potrà succedere da qui al 3 luglio. La lista è abbastanza completa ma è aperta a tutti, la porta non è chiusa a nessuno. Può cambiare… e cambierà. L’ultima volta che ho avuto così tanti rifiuti è stato al liceo». È chiaro quindi che Henry ha chiesto non solo a Mbappé ma anche a Camavinga e Tchouaméni. Ma da Madrid devono essere stati piuttosto perentori.

«Le persone con cui ho parlato sono state molto dirette. Non c’è stata alcuna trattativa: arrivi, chiedi, dicono di no e te ne vai», ha concluso l’allenatore.

ilnapolista © riproduzione riservata