Henry e i no del Real Madrid per Mbappé alle Olimpiadi: «Arrivi, chiedi, dicono di no e te ne vai»

Thierry Henry, commissario tecnico della nazionale Under-21 francese, ha fornito la prima lista provvisoria della nazionale che giocherà alle Olimpiadi. Kylian Mbappé non è tra i 22 convocati, non si sono nemmeno gli altri francesi del Real Madrid. Un caso? Ovviamente no. In conferenza stampa il tecnico spiega come sono andate le cose.

Henry: «Sono arrivato, ho chiesto, mi hanno detto no e me ne sono andato»

Le parole di Henry riportate da Marca. Non ha escluso in maniera definitiva la presenza della nuova stella del Real, visto che fino al 3 luglio non dovrà diramare la lista definitiva.

«Non sappiamo cosa potrà succedere da qui al 3 luglio. La lista è abbastanza completa ma è aperta a tutti, la porta non è chiusa a nessuno. Può cambiare… e cambierà. L’ultima volta che ho avuto così tanti rifiuti è stato al liceo». È chiaro quindi che Henry ha chiesto non solo a Mbappé ma anche a Camavinga e Tchouaméni. Ma da Madrid devono essere stati piuttosto perentori.

«Le persone con cui ho parlato sono state molto dirette. Non c’è stata alcuna trattativa: arrivi, chiedi, dicono di no e te ne vai», ha concluso l’allenatore.

Real Madrid, Macron vuole convincere Florentino Perez a liberare Mbappé (L’Équipe) Oggi si è tenuto un pranzo all’Eliseo per celebrare i 120 anni dalla fondazione della Fifa. Tra i presenti, Floretino Perez e Macron, presidente della Repubblica francese. Secondo quanto riportato dall’Équipe, i progetti di Macron prima del pranzo riguardavano “l’approfittarsi di questo evento per parlare faccia a faccia con il presidente del Real Madrid della liberazione di Kylian Mbappé per i Giochi Olimpici di Parigi. Perché il Real Madrid, probabile futura destinazione della stella del Psg, ha scritto alla federazione francese per indicare che non lascerà libero per questo evento nessun giocatore che non rientri nelle date imposte dalla Fifa ai club. Il presidente della Repubblica chiederà anche di avere a disposizione altri francesi del Real (Camavinga, Tchouaméni o Mendy).

