Lukaku si allontana: «Ritornare all’Anderlecht? Accadrà prima di quanto si pensi»

Le parole del belga a Rtl Sports. Big Rom sarebbe l’attaccante prescelto da Conte per l’attacco del Napoli ma le parole del belga sono piuttosto eloquenti

Dopo il prestito alla Roma, Lukaku tornerà al Chelsea come da accordi ma è destinato alla cessione. Il futuro del belga per molti è di nuovo in Serie A (Milan o Napoli) ma l’attaccante dal ritiro del Belgio svela un’indiscrezione.

Le parole di Romelu Lukaku a Rtl Sports: «Un ritorno all’Anderlecht? Accadrà prima di quanto si pensi. Mi mancano mia madre, i miei figli. Ho lasciato il mio paese a diciotto anni».

“Un retour à Anderlecht ? Ca va arriver plus tôt que ce que les gens pensent.” – Romelu Lukaku est clair, il va revenir jouer à Anderlecht ! 🟣⚪️ #RTLsports pic.twitter.com/heoGlTAWM9 — RTL sports (@RTLsportsbe) June 5, 2024

Il Milan tenta di soffiare Lukaku al Napoli, ma chi lo dice a Ibra?

Il Napoli, il Napoli di Conte punta su Lukaku come centravanti per la prossima stagione. non è un mistero, il rapporto tra l’attaccante belga e il tecnico leccese è saldo da anni e si sono già sentiti più volte per parlare della questione. Ma intanto il Milan ci sta pensando e non poco. I rossoneri vorrebbero Lukaku in prestito per un anno, il Chelsea al momento vorrebbe vendere il calciatore in via definitiva, ma è ancora presto per capire come andranno le cose e se sarà il Milan a spuntarla o Conte.

Intanto però la Gazzetta dello Sport sottolinea i problemi che Lukaku potrebbe incontrare al Milan, uno fra tutto Zlatan Ibrahimovic.

La prima ovviamente è il passato interista di Lukaku, con una maglia a strisce nerazzurre dal 2019 al 2021, poi nel 2022-23. Non un avversario qualsiasi: Romelu nel biennio 2019-21 segnò in quattro derby di campionato e nel derby di Coppa Italia di gennaio 2021, quello del faccia a faccia con Ibrahimovic. Rissa in campo, eleganti minacce nel tunnel (“ti sparo in testa”) e dissertazioni a distanza su religione e monarchia. Lukaku dopo il 4-2 per l?inter di febbraio 2020: «C’è un nuovo Re in città». Zlatan a ottobre dello stesso anno, dopo la doppietta nel derby: «Milano non ha mai avuto un re, ma ha solo un dio»

Ha confessato ai suoi ex compagni nella Roma di frequenti telefonate con Conte (Corsera)

Si è parlato già di mercato ieri sera nella cena tra il, quasi, allenatore del Napoli Antonio Conte e il presidente Aurelio De Laurentiis. Il tecnico leccese, scrive il Corriere della Sera non ha usato mezzi termini per spiegare quali sono le proprie ambizioni per il Napoli già in questa stagione e parlare degli uomini che ritiene fondamentali tra cui, ovviamente, Lukaku.

Ha ribadito la centralità nel progetto di Kvaratskhelia, nonostante il corteggiamento insistente e soprattutto milionario di Luis Enrique e del Psg. Arriva con grandi ambizioni e il desiderio di lasciare subito il segno senza un mercato faraonico.

Prova a farsi raggiungere da Romelu Lukaku, considerato quasi la sua coperta di Linus. Non è un caso che l’attaccante belga abbia confessato a qualche suo ex compagno nella Roma delle frequenti telefonate con l’allenatore che più di ogni altro in carriera lo ha valorizzato. Poi certo dovrà affrontare il nodo legato a Di Lorenzo, considerando le frasi di rottura col club usate dal suo procuratore negli ultimi giorni. Conte, il cui staff domani visiterà il centro sportivo di Castelvolturno, intende trattenere il suo capitano, pedina in sostituibile nello spogliatoio, con buona pace della Juventus.

ilnapolista © riproduzione riservata