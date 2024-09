Lukaku: la clausola è di 44 milioni, ma il Chelsea potrebbe cederlo per 20-25 milioni (CorSport)

Il belga piace molto al Napoli. Per Osimhen non si registrano ancora offerte tali da perdere la testa

L’idea Lukaku-Napoli è possibile. Il Chelsea ha fissato per l’attaccante belga una clausola di circa 44 milioni di euro, ma i Blues potrebbero cederlo per 20-25 milioni.

Lo scrive il “Corriere dello Sport“:

Piatti forti pure in attacco, dove tutto gira intorno a Victor Osimhen: per il momento il Napoli non registra offerte tali da perdere la testa, diciamo che sono tutti un po’ alla finestra, in attesa degli eventi e del primo giro di ballo delle punte. Lui ha una clausola da 130 milioni nel contratto, mentre quella per liberare il belga Romelu Lukaku dal Chelsea, 31 anni, il meglio alla corte di Conte, una stagione alla Roma e il ritorno a Londra, è di 37,5 milioni di sterline; circa 44 milioni di euro. L’idea è che i Blues potrebbero cederlo per 20-25 milioni: piace, eccome. Se andrà via Simeone, in agenda Torino, il ds Manna si tufferà su Lorenzo Lucca, 23 anni, l’ultima stagione all’Udinese (lo riscatterà dal Pisa per 8 milioni). Info anche su Jorgen Strand Larsen, norvegese del Celta, 24 anni.

Il Napoli, il Napoli di Conte punta su Lukaku come centravanti per la prossima stagione. non è un mistero, il rapporto tra l’attaccante belga e il tecnico leccese è saldo da anni e si sono già sentiti più volte per parlare della questione. Ma intanto il Milan ci sta pensando e non poco. I rossoneri vorrebbero Lukaku in prestito per un anno, il Chelsea al momento vorrebbe vendere il calciatore in via definitiva, ma è ancora presto per capire come andranno le cose e se sarà il Milan a spuntarla o Conte.

Intanto però la Gazzetta dello Sport sottolinea i problemi che Lukaku potrebbe incontrare al Milan, uno fra tutto Zlatan Ibrahimovic

La prima ovviamente è il passato interista di Lukaku, con una maglia a strisce nerazzurre dal 2019 al 2021, poi nel 2022-23. Non un avversario qualsiasi: Romelu nel biennio 2019-21 segnò in quattro derby di campionato e nel derby di Coppa Italia di gennaio 2021, quello del faccia a faccia con Ibrahimovic. Rissa in campo, eleganti minacce nel tunnel (“ti sparo in testa”) e dissertazioni a distanza su religione e monarchia. Lukaku dopo il 4-2 per l?inter di febbraio 2020: «C’è un nuovo Re in città». Zlatan a ottobre dello stesso anno, dopo la doppietta nel derby: «Milano non ha mai avuto un re, ma ha solo un dio».

