Il Milan tenta di soffiare Lukaku al Napoli, ma chi lo dice a Ibra?

Il Milan prova a soffiarlo al Napoli di Conte, ma la rivalità con Ibra potrebbe essere un ostacolo troppo difficile da superare

Il Napoli, il Napoli di Conte punta su Lukaku come centravanti per la prossima stagione. non è un mistero, il rapporto tra l’attaccante belga e il tecnico leccese è saldo da anni e si sono già sentiti più volte per parlare della questione. Ma intanto il Milan ci sta pensando e non poco. I rossoneri vorrebbero Lukaku in prestito per un anno, il Chelsea al momento vorrebbe vendere il calciatore in via definitiva, ma è ancora presto per capire come andranno le cose e se sarà il Milan a spuntarla o Conte.

Intanto però la Gazzetta dello Sport sottolinea i problemi che Lukaku potrebbe incontrare al Milan, uno fra tutto Zlatan Ibrahimovic

La prima ovviamente è il passato interista di Lukaku, con una maglia a strisce nerazzurre dal 2019 al 2021, poi nel 2022-23. Non un avversario qualsiasi: Romelu nel biennio 2019-21 segnò in quattro derby di campionato e nel derby di Coppa Italia di gennaio 2021, quello del faccia a faccia con Ibrahimovic. Rissa in campo, eleganti minacce nel tunnel (“ti sparo in testa”) e dissertazioni a distanza su religione e monarchia. Lukaku dopo il 4-2 per l?inter di febbraio 2020: «C’è un nuovo Re in città». Zlatan a ottobre dello stesso anno, dopo la doppietta nel derby: «Milano non ha mai avuto un re, ma ha solo un dio»

Lukaku, non solo il Napoli, anche il Milan ci pensa

Sky aveva preannunciato ieri

“Il Napoli ha tre obiettivi di primari. Il primo è il difensore centrale con Buongiorno che è la prima scelta. Poi c’è l’attaccante, chiaramente deve uscire Osimhen su cui c’è l’Arsenal, ed è Lukaku. Poi in agenda c’è anche un quinto a destra, ma non c’entra la partenza di Di Lorenzo che Conte ritiene imprescindibile ed in grado di giocare da braccetto o esterno. Conte cerca in tal senso un esterno in grado anche di tagliare in mezzo al campo non è facile da trovare.

Lukaku ha sentito Conte, ci sarebbe una disponibilità massima ma quello che possiamo dirvi sul belga è che ci sta pensando anche il Milan. I rossoneri già lo scorso anno si erano informati con il Chelsea per un prestito. I rapporto tra i due club sono ottimali, il Milan lo vorrebbe solo in prestito mentre il Chelsea solo in definitivo”.

ilnapolista © riproduzione riservata