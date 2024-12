Lindstrom piace al Lione ma il Napoli valuta anche offerte per il prestito (Di Marzio)

Fu l’acquisto più oneroso del club azzurro la scorsa estate, ha giocato pochissimo con tutti e tre gli allenatori

Tra i calciatori in uscita del Napoli c’è anche Jesper Lindstrom, che l’estate scorsa è stato l’acquisto più oneroso degli azzurri (25 milioni). Non ha trovato molto spazio in questa stagione, appena due presenze da titolare in Serie A, poi sempre subentrato nelle altre 27 apparizioni.

Lindstrom piace al Lione

Secondo quanto riportato da Gianluca di Marzio, il trequartista danese piace al Lione, ma pare stia valutando anche offerte di prestito. Recentemente è stato escluso dai convocati della Danimarca per gli Europei 2024; un brutto colpo per lui, che fino a pochi mesi fa era un titolare inamovibile.

Sicuramente dovrà confrontarsi con il nuovo staff tecnico prima di capire se troverà sufficiente spazio nella prossima stagione con la maglia del Napoli.

Nonostante tutto, il danese pare essere contento del suo arrivo a Napoli

Si racconta ai canali del club:

«Mi chiamo Lindstrom, sono un calciatore offensivo, ho 24 anni. Sono sempre felice, rido sempre e mi piace giocare a calcio. La mia carriera è cominciata in Danimarca, prima nel B70 e poi al Taastrup FC. Ho iniziato a giocare quando avevo tre anni. Sono passato poi al BSI, perché mio padre e mia madre divorziarono, per cui ci trasferimmo al Brondby. A 11-12 anni sono passato al Brondby dove ho giocato per molti anni, due dei quali da professionista, poi mi sono trasferito all’Eintracht Francoforte e ora sono al Napoli».

L’arrivo a Napoli

«Quando sono arrivato qui è stato un cambiamento, sono arrivato in un contesto molto diverso rispetto alla Danimarca e alla Germania. La lingua è molto difficile, ma sto migliorando. Il clima è bellissimo, molto diverso dalla Danimarca, dove piove sempre. Mi piace stare qui, è molto bello. Mi piace far parte di questa squadra, in cui il livello è molto alto, tutti sanno giocare a calcio e hanno un’ottima tecnica. Il livello è più alto e devo adattarmi molto, ma mi sento pronto e faccio il massimo per mostrare le mie qualità. Sto bene qui, mi piacciono la città, i tifosi, il clima e tutto di Napoli».

ilnapolista © riproduzione riservata