Leao ha una clausola di 175 milioni ma nel Milan già attorno ai 100 si aprirebbe il dibattito

La Gazzetta riferisce dei dubbi del club rossonero. Il punto è che di offerte concrete non ne arrivano, nemmeno dall’Arabia Saudita

Su Leao c’è il Psg e l’Arabia Saudita. Ci sono due problemi: il mercato arabo si muove lentamente e il Milan non lascerebbe andare Leao per prezzo a due cifre.

Lo scrive la Gazzetta dello Sport con Luca Bianchin:

Il Psg è l’altra squadra da sempre interessata: Rafa per il dopo Mbappé resta un’opzione. Un punto interrogativo gigante abita a Casa Milan da un mesetto. Il punto interrogativo è il futuro di Rafa Leao. Da un mese un intermediario di fiducia di papà Antonio sta parlando con l’Arabia Saudita, in particolare con l’Al Hilal. Sulla sincerità, pochi dubbi: Rafa piace tanto in Arabia. Sulla concretezza, ancora non ci siamo: il Milan non ha ricevuto offerte.

Il dubbio è: cederlo o tenerlo?

La logica dice che il Milan non accetterà proposte in doppia cifra, ma sotto i 100 milioni si aprirebbe il dilemma: vendere o tenere? Leao negli anni ha diviso come pochi, forse come nessuno al Milan. Con lui, è tutto sul tavolo: pregi e difetti, senza filtro come le sigarette. Basta guardare per capire. Rafa è un fantastico giocatore di uno contro uno, probabilmente l’atleta più impressionante del campionato. In quasi tutte le partite ha un paio di momenti di onnipotenza in cui crea un’occasione, salta tre uomini in contropiede, lascia una giocata vietata agli umani. Il fatto è che, con altrettanta regolarità, Rafa si assenta, cammina e un po’ di estrania, dimostra di avere molto da migliorare al tiro, nei movimenti senza palla, nel colpo di testa. Da tre stagioni segna (più o meno) 15 gol a stagione, che pochi non sono. Ma per un talento come lui, in un contesto come la Serie A, non sono n e mme n o troppi.

L’operazione Leao ha due problemi: costi e tempistiche

Per la vendita di Leao ci sono due problemi:

Quanto? Il primo problema è un classico del mercato: la cifra del trasferimento. Il Milan con il rinnovo del 2023 ha inserito nel contratto (ricco, molto ricco) di Rafa una clausola da 175 milioni. Il prezzo, per il club, è quello.

Quando? Il secondo problema è più particolare: i tempi dell’offerta. Il mercato in Arabia procede più lentamente di quanto i club ci abbiano abituato un anno fa e anche il Psg non ha intenzione di correre. Per essere chiari: non c’è aria di offerte a breve termine. Molto più probabile che la proposta, se ci sarà, arriverà a luglio e magari si trascinerà ad agosto. Per il Milan, è evidentemente un problema. Leao può essere interessato all’Arabia ma per il club ci sarebbe un doppio problema: far partire il suo giocatore più importante e avere tempo per ricostruire la squadra. Evidentemente, c’è differenza tra poter gestire un tesoretto a giugno e dover andare sul mercato negli ultimi 15-20 giorni, con i campionati pronti a iniziare e i club decisi a dichiarare incedibili le alternative a Rafa o a chiedere la luna per i loro esterni d’attacco.

