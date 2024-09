La Roma di De Rossi rischia di arrivare in ritiro con dieci giocatori in rosa (CorSport)

Il raduno a Trigoria fissato per l’8 luglio, i nazionali non ci saranno. La Roma deve acquistare almeno sei giocatori. Finora tutto fermo

La Roma di De Rossi rischia di iniziare nel peggiore dei modi la stagione. Il primo ritiro pre stagionale è stato fissato per l’8 luglio a Trigoria. Sul mercato per la società si muove con lentezza, al momento l’unico colpo è quello in uscita di Bellotti (ancora da rendere ufficiale). De Rossi rischia di accogliere a Trigoria appena 10 giocatori.

Alla Roma servono almeno sei giocatori, possibilmente prima dell’8 luglio

Scrive il CorSport:

Mancano due settimane al raduno a Trigoria fissato per l’8 luglio. Tutti a rapporto (probabilmente anche il giorno prima chi dovrà sostenere gli esami di idoneità sportiva pre stagionali) per cominciare la preparazione atletica e tirare i primi calci al pallone della nuova stagione. Già, ma chi sarà in campo nei primi giorni di lavoro? Non certo i nazionali, quindi Pellegrini, Cristante, Mancini, El Shaarawy, Paredes e Celik.

Non i giocatori come Llorente (il cui riscatto è ancora in dubbio), Kristensen, Azmoun e Lukaku. Non Rui Patricio e Spinazzola, il cui contratto scadrà tra sette giorni. E allora De Rossi – a oggi, naturalmente – avrà a Trigoria solamente dieci giocatori, sempre che la società non ceda qualcuno prima: Svilar, Karsdorp, Smalling, N’Dicka, Angeliño, Bove, Aouar, Baldanzi, Dybala e Abraham. Non si arriva a mettere in campo una formazione completa, per questo motivo l’allenatore oltre a chiamare a rapporto qualche giovane della Primavera.

Insomma, il discorso è abbastanza chiaro: serve qualche entrata nel giro di poco tempo e la Roma adesso vuole ingranare una marcia più alta per cercare di chiudere qualche operazione il prima possibile. Alla Roma mancano almeno sei giocatori da prendere in questa finestra di mercato.

