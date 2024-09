Kvaratskhelia, il Psg pronto a offrire più di 100 milioni al Napoli (Sky Sport)

Da Parigi sono certi che sarà un loro giocatore. Non ne stanno cercando altri. De Laurentiis disse che nessuno è incedibile di fronte a offerte indecenti

Kvaratskhelia, dal Psg pronti anche più di 100 milioni per il Napoli (Sky Sport)

Ecco cosa dicono da Sky Sport.

“Presto ci sarà l0incontro tra il Napoli e l’entourage del giocatore, ci sarà appena la Georgia uscirà dall’Europeo. Anche se il padre e il procuratore di Kvara hanno parlato durante gli Europei.

Il Psg non sa cercando un’alternativa, è certo che Kvara andrà a Parigi e sarà un loro giocato. È pronta l’offerta di 100 milioni, magari anche qualcosa in più. Hanno la parola dell’agente, sono sicuri di potercela fare. Dall’altra parte c’è il Napoli che fa muro giustamente, Kvaratskhelia ha un contratto fino al 2027. Il Napoli non vuole cedere Kvara, vuole discutere il rinnovo contrattuale anche perché ha un contratto troppo più basso rispetto a Osimhen. Bisogna capire se il Napoli riuscirà a convincere Kvara.

De Laurentiis ha detto che davanti a offerte indecenti nessuno è incedibile.

Il Napoli vorrebbe vendere Osimhen ma non sono arrivate offerte che nemmeno si avvicinano ai 130 milioni della clausola.

Calzona ridimensiona Kvaratskhelia, ricorda la celebre frase di George Best su Beckham

Ecco cosa dice l’ex allenatore del Napoli al Corriere dello Sport.

Parla di Kvaratskhelia.

«Avevo pochissimo tempo a disposizione e urgenze di squadra e classifica, non mi sono potuto occupare dei problemi personali di questo o quel giocatore».

Allora descrivimelo tecnicamente. Cosa gli manca per diventare un top player?

Calzona: «Lo state vedendo anche in questi Europei, tanti giocatori di qualità hanno una partecipazione attiva e sistematica alla fase di non possesso. Kvara solo occasionalmente. E poi deve imparare a sparare meglio le sue cartucce nei trenta metri e a risultare più produttivo a centrocampo. Se riuscirà a correggere questi tre punti vincerà il Pallone d’oro, ne sono certo».

Parole che hanno ricordato la celebre frase di George Best su Beckham:

“Non sa calciare col piede sinistro, non sa colpire di testa, non sa contrastare e non segna molto. A parte questo, è un buon giocatore.”

