Kayode e Pafundi tra i 100 candidati del Golden Boy 2024

Tra i favoriti alla vittoria, Lamine Yamal del Barcellona, Zaire-Emery del Psg, Neves del Benfica, Garnacho dello United.

Svelati i nomi dei 100 candidati al premio istituito da Tuttosport Golden Boy 2024, in collaborazione con Football Benchmark. Lo scorso anno vinse Jude Bellingham. Dalla Serie A cinque candidati rispetto agli otto dell’anno scorso (Kayode, Yildiz, Urbanski, Valentin Carboni, Huijsen), oltre a Pafundi dell’Udinese, in prestito al Losanna.

Kayode e Pafundi in rappresentanza dell’Italia ai Golden Boy 2024

Il terzino della Fiorentina e il trequartista di proprietà dell’Udinese non sono, però, tra i favoriti alla vittoria. Lo scorso anno c’era Giorgio Scalvini in rappresentanza dell’Italia.

Chi si contenderà il premio saranno probabilmente il talento 16enne del Barcellona Lamine Yamal (91,9 punti), Warren Zaire-Emery del Psg (90,8 punti), il centrocampista del Benfica Joao Neves (90,4 punti) e l’argentino Alejandro Garnacho dello United (88,1 punti). Gli altri della top 10: Yoro (Lille), Cubarsì (Barcellona), Savio (Girona), Lewis (Manchester City), Mainoo (Manchester United), Tel (Bayern Monaco).

Jude Bellingham vince il premio Golden Boy 2023. Ieri sera a Torino la premiazione del talento inglese del Real Madrid. Alla fine dell’evento Bellingham ha rilasciato alcune dichiarazioni al quotidiano Tuttosport. Il giovane centrocampista ha commentato la sua grande stagione al Real dove ha già superato il record di gol segnati l’anno scontro con il Borussia Dortmund:

«Io ci ho messo del mio, un impegno feroce a migliorarmi con il lavoro, ma il merito va a mister Ancelotti che ha trovato la posizione giusta per me e mi concede più libertà in campo. Così ora volo».

