Italia-Turchia, grande delusione per Chiesa e Mancini

I quotidiani li castigano con voti che vanno dal 4,5 al 5,5 per prestazioni anonime

La prima amichevole dell’Italia in avvicinamento ad Euro2024 non ha sodisfatto. Non solo per il risultato che è rimasto bloccato sullo 0-0, ma soprattutto per il gioco che non si è visto da parte degli Azzurri. Non convince nessuno dei calciatori che sono scesi in campo, ma alcuni più di altri.

A Mancini ad esempio Repubblica regala un 5

Mancini Alla quarta palla persa, rischiando l’autogol, Spalletti s’inarca allargando le braccia.

Il Corriere dello Sport lo premia con un 5,5

Sbaglia un retropassggio che mette in difficoltà Vicario, meno sicuro rispetto ad altre uscite

Infine la Gazzetta gli da 4,5

Scomparso il Mancini prepotente e di personalità di De Rossi, ecco quello che deve ricorrere a falli da dietro e trattenute per non farsi sfuggire il rivale. Come se la maglia azzurra fosse pesante

Delusione anche per Chiesa che prende 5,5 da Repubblica

5 dal Corriere dello Sport

Poco dopo il ventesimo, fa vedere cosa intende Spalletti per “riaggressione feroce”. Il problema è il resto. Che è poco e che deve crescere nei prossimi giorni, l’Italia ha bisogno di lui.

E ben 4,5 dalla Gazzetta dello Sport

Nel giorno in cui Sinner diventa il numero uno, il “nostro Sinner” scompare o quasi, pur giocando nella sua prediletta fascia sinistra. Un tiraccio, un affondo e dopo 45 minuti il cambio inevitabile

ilnapolista © riproduzione riservata