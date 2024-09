Razzismo, declino calcistico e PlayStation, gli spagnoli di As sfottono la Nazionale

“L’Italia è tornata” dicevano… Poi l’esclusione dai Mondiali (due di fila), i casi di scommesse, razzismo, videogiochi. Una Nazionale così fa poca paura.

Italia, un campione d’Europa coinvolto in mille problemi: fuori dai Mondiali, scommesse illegali, razzismo…

Questo è il titolo con cui gli spagnoli di As aprono il loro articolo interattivo sulla Nazionale italiana, che ricordiamo, è nello stesso girone della Spagna agli Europei.

La crisi dell’Italia: problemi sportivi, extra-sportivi, razzismo e videogiochi

“L’Italia è tornata” era la frase che si ripeteva spesso dopo la vittoria agli Europei nel 2021. Tuttavia, da allora la nazionale azzurra si è trasformata in una scatola piena di problemi. Tutto è cominciato con l’esclusione dal Mondiale in Qatar, era la prima volta che non si qualificavano a due coppe del mondo consecutive. Ci sono poi state varie polemiche extra-sportive: la più influente quella del caso scommesse, in cui sono implicati più calciatori della Nazionale, ovvero Zaniolo, Tonali e Fagioli. Per ora, l’unico davvero sanzionato è Tonali, che ha perso l’opportunità di giocare gli Europei; ma tutti e tre hanno riconosciuto di avere la ludopatia.

Problemi sportivi, extra-sportivi… cos’altro si può aggiungere? Il razzismo. Il difensore centrale degli Azzurri Francesco Acerbi è stato accusato a marzo per presunti insulti razzisti (contro Juan Jesus, ndr). Recentemente è stato assolto per mancanza di prove. Parallelamente, Spalletti ha dovuto affrontare un altro problema: vietare i videogiochi ai calciatori che giocavano fino alle quattro di mattina e non erano abbastanza concentrati il giorno dopo.

Infine, il quotidiano pone un sondaggio ai lettori: fino a dove arriverà l’Italia in questo Europeo?

“L’Italia è, sicuramente, il campione d’Europa che difende il suo titolo nell’Europeo con il minor potere intimidatorio della storia. Un brutto pareggio a reti inviolate contro la Turchia. Ma la cosa peggiore non è stato il risultato. Ha dato l’impressione di una squadra senza voglia di vincere e senza ritmo di gioco. La peggiore analisi che si possa ricavare dalla discreta amichevole giocata a Bologna“.

