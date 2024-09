Conte è arrivato a Castel Volturno: primo summit di mercato

Alle 14:45 l’arrivo al centro sportivo. Pedullà riporta che l’allenatore radunerà la squadra un paio di giorni prima di partire per il primo ritiro a Dimaro

Il neo tecnico del Napoli Antonio Conte è arrivato in città. Oggi il suo primo giorno al centro sportivo d’allenamento a Castel Volturno. Insieme a lui ci sono anche il direttore sportivo Manna e il nuovo team manager Gabriele Oriali. Ad annunciare l’arrivo di Conte al Konami Training Center anche Massimo Ugolini di Sky:

«Conte è arrivato intorno alle 14:45, preceduto da un altro van con a bordo tutto lo staff. Il numero uno del club ha pranzato prima con il suo nuovo allenatore. Prima di Conte sono arrivati tutte le altre persone che lavorano nell’area tecnica e digital del club».

Pedullà aggiunge che il nuovo tecnico del Napoli è arrivato nel centro sportivo del club azzurro accompagnato dall’amministratore delegato del Napoli Andrea Chiavelli. L’allenatore radunerà la squadra un paio di giorni prima di partire per il primo ritiro estivo a Dimaro, in Trentino, al via l’11 luglio.

Napoli, Antonio Conte in città: il tecnico in un hotel saluta con la mano i tifosi

(LaPresse) Un ampio sorriso e un cenno con la mano, per salutare circa a una ventina di tifosi assiepati all’esterno di un albergo di Corso Vittorio Emanuele. Antonio Conte, il nuovo allenatore… pic.twitter.com/Li1nNmHzzw — LaPresse (@LaPresse_news) June 10, 2024

La giornata di Conte

Prima, lo stesso inviato aveva descritto la giornata del nuovo allenatore del Napoli:

«Sta per arrivare Antonio Conte a Castle Volturno. Non è il primo in verità, era stato già qui nel 2014 c’era Benitez. Darà le proprie direttive, è atterrato intorno alle ore 11 a Capodichino, insieme a Lele Oriali e al ds Giovanni Manna. Poi subito in uno degli alberghi utilizzati dal Napoli, il pranzo e poi di nuovo sul van in direzione Castel Volturno. Visiterà le strutture del Napoli, i suoi nuovi uffici, nel frattempo si continua a parlare di mercato. Dipende tutto dal futuro e dal sostituto di Osimhen, si parlerà anche dei rinforzi per la difesa. Anche domani è prevista la permeanze del nuovo allenatore del Napoli».

#Napoli, #Conte lascia l’hotel e va al centro sportivo di Castel Volturno per conoscere le strutture pic.twitter.com/aDRwlnpK00 — TUTTOmercatoWEB (@TuttoMercatoWeb) June 10, 2024

Summit di mercato

Durante la giornata si parlare anche di mercato ovviamente. Il primo obiettivo rimane Buongiorno ma si lavora a che a Hermoso e l’affare potrebbe chiudersi a breve. Tutto il mercato ruota intorno alla cessione di Osimhen:

«In queste ore summit per il mercato. Il nome principale in difesa è Buongiorno. Questa sembra la settimana giusta per dialogare con il Torino. In questo momento è il Napoli maggiormente concentrata sul difensore della nazionale. Napoli che in difesa giocherà a tre. Si penserà anche a come rinforzare la batteria di esterni: piace Vanderson del Monaco. È una prima scelta per Conte, grande ultima stagione. Corsa, spinta e grande qualità. In avanti tutto ruota intorno a Osimhen se dovesse lasciare Napoli, il club andrebbe a prendere un nuovo attaccante. Lukaku il preferito, Dovbyk l’alternativa».

