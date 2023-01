Marca ironizza sul rinnovo di Karius con il Newcastle: «Non gioca da 690 giorni»

“690 giorni senza giocare che spera finiscano nella seconda parte della stagione con il Newcastle.” Lui si dice pronto: «So di avere molto da dare»

Dall’Inghilterra arriva la conferma che Karius rimarrà al Newcastle fino a fine stagione.

Il portiere ex Liverpool ce lo ricordiamo tutti per quella sventurata finale di Champions League contro il Real Madrid nel 2018 persa 3-1 proprio a causa della prestazione non proprio da “Champions” del tedesco. Al tempo Klopp disse della prestazione del suo portiere:

«Per me, la sua prestazione è stata influenzata da quel colpo con Ramos, questo è certo».

Dopo quella sfortunata partita, Karius ha vagato un po’ fra Europa ed Asia alla ricerca di un posto sicuro dove giocare ed esprimere tutte le sue potenzialità. E così inizia il tour fra Besiktas e Union Berlino per poi alla fine approdare al Newcastle degli sceicchi. In Turchia è rimasto due stagione in cui però non è riuscito a risollevarsi mentre in Germani ha giocato appena 5 partite nella stagione 2020/21.

Ma l’aspetto buffo della vicenda è che Karius in questo lasso di tempo non ha mai brillato per le sue prestazioni sul rettangolo di gioco. Semmai spesso sale agli onori della cronaca per la sua relazione con la giornalista sportiva Diletta Leotta.

🤝 @LorisKarius has extended his contract until the end of the 2022/23 season! ⚫️⚪️ — Newcastle United FC (@NUFC) January 19, 2023

Alla notizia del rinnovo, il quotidiano spagnolo Marca non ha potuto fare a meno di notare che finora il portiere tedesco non calpesta il campo da gioca da 690 giorni.

“Ora i ‘Magpies’ hanno prolungato il loro contratto fino alla fine della stagione. Un endorsement per un Karius, all’ombra di Pope, Darlow e ora il ripescato Dubravka, che non ha ancora esordito con il Newcastle. Infatti non gioca una partita dal 28 febbraio 2021. Poi, ha giocato 90 minuti nel pareggio (1-1) tra Unión Berlino e Hoffenheim in Bundesliga. Successivamente, ha terminato il suo incarico in Germania come sostituto, ha trascorso una stagione senza giocare ad Anfield ed è arrivato al St James ‘Park. 690 giorni senza giocare che spera finiscano nella seconda parte della stagione con il Newcastle.”

Tutto ciò però non scalfisce Karius, il portierone tedesco che nel frattempo si è fatto i muscoli:

«So di avere molto da offrire. La scorsa stagione, sapendo che dovevo restare al Liverpool e non avrei avuto la mia chance, è stato difficile. In Turchia e in Germania ero fuori concentrazione e per me è faticoso mantenere parlando di quello che è successo a Kiev. È il calcio e le cose accadono. Ora voglio allenarmi e sono pronto».