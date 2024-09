Il battesimo della pizza di Antonio Conte: “Ci vediamo a Napoli e sempre Forza Napoli” VIDEO

Dopo l’annuncio ufficiale della firma col Napoli, il tecnico è tornato a Torino, dove ha scelto la nuova sede di Vincenzo Capuano per mangiare la prima di tante pizze

Antonio Conte ha mangiato la sua prima pizza da nuovo allenatore del Napoli, un luogo comune forse, ma non proprio se la pizza la mangi a Torino.

Il tecnico leccese infatti dopo poco più di 24 ore dall’annuncio ufficiale è tornato a casa e forse ha pensato di fare un primo tuffo per ambientarsi a Napoli degustando la pizza di uno dei pizzaioli napoletani più talentuosi e amati del web: Vincenzo Capuano. La degustazione è avvenuta nella sede di Torino – recentemente inaugurata -, ma con la promessa di vedersi presto a Napoli: “Dove ci vediamo?”

“Ci vediamo a Napoli e sempre Forza Napoli”, dice un sorridente Conte mentre resta affascinato dalla pizza di Capvin che ha condiviso le immagini sui propri canali social.

Antonio Conte al Napoli dà fastidio a molti

Antonio Conte al Napoli dà fastidio a molti. Lo scrive il quotidiano Libero a firma Gabriele Galluccio.

Antonio Conte al Napoli dà fastidio a molti. Altrimenti non si spiega il senso di parlare di “probabili frizioni” tra l’allenatore e De Laurentiis già da subito, per quanto concerne il calciomercato. La manfrina è sempre la stessa: il leccese e il presidente hanno due caratteri forti, sono destinati a scontrarsi. Se queste sono le argomentazioni dei detrattori di Conte e del Napoli, allora sotto al Vesuvio possono dormire sonni tranquilli. Proviamo a usare la logica: perché mai l’allenatore e il presidente dovrebbero subito “scazzare”? Si saranno scelti con cognizione di causa o no? È piuttosto bizzarro immaginare che Conte abbia accettato il Napoli senza sapere cosa può o non può fare sul mercato e quindi sulla costruzione della squadra. Così come sarebbe insensato che De Laurentiis, dopo aver preso il miglior allenatore possibile e messo finalmente uomini di calcio nei ruoli giusti, intralci il lavoro di Conte e del ds Manna.

