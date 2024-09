Napoli, c’è ottimismo per Hermoso: triennale con un ritocco verso l’altro dello stipendio (Giordano)

Nuovi contatti tra l’agente del difensore ed il club azzurro. L’agente è un grande estimatore del progetto Conte, ribadita al calciatore la titolarità come braccetto nella difesa a tre

Aggiornamenti sul Napoli e la trattativa che porta al difensore dell’Atletico Madrid (in scadenza di contratto) Mario Hermoso. Secondo Giordana ci sono stati nuovi contatti tra il Napoli e l’agente del giocatore. Filtra ottimismo circa la possibilità di chiusura dell’affare, c’è la disponibilità delle parti a venirsi incontro sia sul lato economico che sull’aspetto meramente tattico-sportivo.

Presto un nuovo difensore a Napoli

Scrive Giordano su X:

“Aggiornamento Napoli. Nuovi contatti tra Inaki Espizua ed il club azzurro per Mario Hermoso. L’agente è un grande estimatore del progetto targato Conte, ribadendo al suo assistito che la titolarità come braccetto mancino nella difesa a 3. Nella giornata di oggi filtra ottimismo per il closing della trattativa, con un possibile ritocco verso l’alto delle cifre percepite dal centrale che compirà 29 anni il prossimo 18 giugno. Confermata la potenziale durata del contratto: 3 + 1 di opzione“.

Napoli, trovata l’intesa massima con Hermoso per un triennale da 3 milioni all’anno più bonus (Gazzetta)

Si parla da tempo dell’interesse del Napoli per Hermoso. Se prima c’era qualche perplessità sulle richieste del difensore, dopo l’intervento di Conte la trattativa si è distesa. Raggiunto l’accordo per un triennale a 3 milioni più bonus.

Lo riporta la Gazzetta dello Sport:

Hermoso, invece, era un obiettivo individuato prima di mettere sotto contratto il tecnico. C’era qualche perplessità per le richieste del difensore, dal momento che è svincolato dopo 171 presenze all’Atletico Madrid dal 2019 a oggi. Non appena Conte è riuscito a parlargli, la situazione si è messa immediatamente in discesa. Lo spagnolo ha raggiunto un’intesa di massima per un triennale (con opzione per un quarto anno) a 3 milioni più bonus a stagione. Nei prossimi giorni Manna dovrebbe incontrare l’intermediario del giocatore per sistemare gli ultimi dettagli. È tutta qui, l’importanza di avere un alto ufficiale come Antonio Conte.

