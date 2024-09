Euro2024: Fagioli non recupera per l’esordio dell’Italia, si va verso la coppia Jorginho-Barella (Sky)

L’edema osseo sul perone è ancora presente, lui sente dolore. Non giocherà sabato sera contro l’Albania

Fagioli mancherà l’appuntamento con l’esordio dell’Italia a Euro2024. Il centrocampista ha avvertito ancora dolore durante l’allenamento e molto probabilmente sarà indisponibile per la partita contro l’Albania.

Lo riporta Sky Sport:

“Nonostante sia tornato in gruppo, Fagioli non è al 100%. È stato provato da Spalletti nella formazione dei non titolari. L’edema osseo sul perone è ancora presente, il centrocampista sente dolore. È rientrato in gruppo ma probabilmente non ce la farà e sarà indisponibile per la prima gara dell’Europeo. A centrocampo si va dunque verso la coppia Jorginho-Barella”.

L’Italia inizierà il suo percorso agli Europei sabato contro l’Albania. Sulla carta si tratterà della sfida più facile per gli Azzurri, che sono capitati in un girone di ferro in cui a destare maggiore preoccupazione sono la Croazia e la Spagna.

L’Albania ha raggiunto gli Europei per la seconda volta nella sua storia. La prima è stata nel 2016. Si è qualificata al primo posto nel gruppo E, con 3 pareggi e 1 sconfitta contro la Polonia. Ha chiuso il girone con 12 gol in 8 gare e 4 gol subiti.

Tra l’Italia e l’Albania ci sono solo 4 precedenti: due amichevoli (la prima nel 2014) e due partite di qualificazione ai mondiali nel 2017, con un parziale di 7 gol a 1. Gli Azzurri non hanno mai perso e partono ampiamente favoriti anche nella sfida di sabato.

A livello tattico, l’Albania ha cambiato veste da quando Sylvinho, ex difensore del brasile, è diventato il nuovo ct: il brasiliano ha proposto un tipo di calcio più offensivo basato sul passaggio dal 3-5-2 al 4-3-3. Tattica che ha dato i suoi frutti, come si è visto nella clamorosa vittoria contro la Polonia di Zielinski per 2-0.

L’Albania arriva agli Europei con 2 amichevoli su 2 vinte. La prima, contro il Liechtenstein, vinta per 3-0. L’ultima contro l’Azerbaigian vinta per 3-1.

