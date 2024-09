Euro2024, arrestato un presunto terrorista “dormiente” sospettato di preparare un attacco (Telegraph)

Il detenuto iracheno è stato preso in custodio mercoledì. La ministra degli Interni tedesca: «Le nostre autorità di sicurezza sono estremamente vigili»

In Germania è stato arrestato un presunto terrorista “dormiente” dello Stato Islamico.

A riferirlo è il Telegraph:

Un presunto terrorista dormiente dello Stato Islamico è stato arrestato in Germania appena un giorno dopo che i funzionari della sicurezza avevano avvertito di potenziali minacce terroristiche a Euro 2024. Il detenuto iracheno “Mahmoud A” è stato preso in custodia mercoledì nella città di Esslingen, alla periferia di Stoccarda, per essere interrogato perché sospettato di preparare un attacco per conto del gruppo. Gli investigatori affermano che è arrivato in Germania nell’ottobre del 2022, nonostante fosse affiliato al gruppo terroristico dal 2016.

Allarme terrorismo, la ministra degli Interni: «I nostri agenti sono vigili»

La ministra degli Interni Nancy Faeser ha detto dell’arresto: «Le nostre autorità di sicurezza sono estremamente vigili, seguono ogni soffiata e combattono duramente per proteggere il nostro Paese».

Thomas Haldenwang, capo dell’agenzia di intelligence interna tedesca (BfV), ha affermato che la minaccia terroristica è aumentata negli ultimi mesi in mezzo alle tensioni arabe per gli attacchi israeliani a Gaza.

Euro2024, la sicurezza in Germania lascia a desiderare. La polizia tedesca s’è fatta imbrogliare da uno youtuber travestito da mascotte, che è riuscito a infiltrarsi nella partita inaugurale dell’europeo tra Germania e Scozia.

Lo scrive Damascelli sul Giornale:

A forza di allestire fiction televisive sulla polizia i tedeschi si sono dimenticati della sicurezza pubblica. Bei tempi quelli di Horst Tappert nell’impermeabile del commissario Derrick che acchiappava davanti al tv anche Montanelli. Belle storie quelle di Erik Ode nella parte di Herbert Keller Der Kommissar, o Claudius Zorn commissario della omicidi di Amburgo. Roba da telefilm perché, nella realtà, le cose

sfuggono ai poliziotti di Germania. Risulta infatti che Marvin Wildhage, Yuotuber di tendenza con settecentomila follower, abbia fatta fessa la security all’ingresso dello stadio di Monaco, per la partita inaugurale dell’europeo tra Germania e Scozia.

