Effetto Conte: Lukaku felice di ritrovarlo, Dovbyk rinuncerebbe alla Champions per il Napoli (Gazzetta)

Sono tanti i giocatori pronti a un anno senza Champions pur di scrivere la prima pagina del nuovo capitolo Napoli

Effetto Conte: Lukaku felice di ritrovarlo, Dovbyk rinuncerebbe alla Champions per il Napoli. Lo scrive la Gazzetta dello Sport.

L’effetto Conte ha già contagiato Napoli e si vede pure sul mercato. L’assenza dall’Europa poteva essere un limite e invece sono tanti i giocatori pronti a un anno senza Champions pur di scrivere la prima pagina del nuovo capitolo Napoli. Lukaku sarebbe felicissimo di raggiungere il suo ex tecnico, quello da poco descritto come «il miglior avuto in carriera», ma anche Artem Dovbyk rinuncerebbe alla Champions con il Girona per un ruolo da protagonista a Napoli. Conte è garanzia di successo e di progetto vincente, ma nulla è scontato. «Amma faticà» ha detto il tecnico sui canali ufficiali del club. Usando il napoletano insieme a uno dei suoi verbi preferiti: lavorare. Napoli ha già voltato pagina e il futuro sembra più azzurro che mai.

Barzagli: «Sugli allenamenti di Conte si è creata una leggenda»

Barzagli, ex calciatore della Juventus, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Kiss Kiss Napoli durante il match organizzato da Operazione Nostalgia allo stadio “Arechi” di Salerno.

Barzagli ha smentito i racconti sugli allenamenti duri di Conte: «Lui è un allenatore che porta sempre risultati e mentalità, è molto meticoloso e migliora certi giocatori che anche se sono campioni possono migliorare. Lui riesce a lavorare sulle squadre ma anche sui singoli, e soprattutto dà mentalità alle sue squadre. Si è un po’ creata la leggenda dei suoi allenamenti, con lui corri sicuramente e sono duri, ma alcuni racconti riguardano momenti particolari anche per le condizioni climatiche in alcuni ritiri, ma durante l’anno pretende molto ma è anche normale».

Poi su Chiesa:

«Sa lui quale è la scelta migliore per il suo futuro, ora sarà concentrato soprattutto sull’Europeo e tiferemo tutti per lui. Spero che l’Italia di Spalletti faccia un grande Europeo, devono cercare di partire bene anche se certo è un girone difficile ma noi siamo l’Italia, abbiamo avuto qualche infortunio di troppo ma ce la possiamo fare».

Conte e gli infernali allenamenti da marines che portano i calciatori al vomito. È quel che scrive in prima pagina Tony Damascelli sul Giornale. Conte fa vomitare. Scritto così, in silenzio elettorale, potrebbe provocare indignazione e querele, in verità l’ex premier foggiano stia sereno, qui trattasi dell’omonimo salentino che fa l’allenatore di football e che provocherebbe conati di vomito. Esiste, infatti, una propaganda infernale secondo la quale gli atleti sottoposti al lavoro sul campo, con o senza pallone, sotto il solleone o la pioggia battente, finiscano stremati, sconvolti nel corpo, annebbiati nella mente, piegati o acculati a rimettere tutto quello

che hanno ingerito ma non perché si sia trattato di cibo scadente o scaduto o di grandi abbuffate, ma perché i metodi maniacali di Conte Antonio producano reazioni tumultuose, i calciatori, conclusa la seduta quotidiana, si aggirano come zombie nello spogliatoio pregando o sognando di raggiungere al più presto le rispettive dimore.

