Dragusin è tornato di moda anche per il Napoli di Conte, Natan andrà via (Gazzetta)

Il romeno, ora al Tottenham, vuole tornare in Serie A. Dei vecchi solo Rrahmani è certo della conferma. In lista anche Bijol e Lacroix

Dragusin è tornato di moda anche per il Napoli di Conte, Natan andrà via. Lo scrive la Gazzetta dello Sport che fa il punto sul settore che Conte sta più stravolgendo, ossia la difesa.

Scrive la Gazzetta:

Certa solo la conferma di Amir Rrahmani. Da valutare invece la posizione di Juan Jesus. Andrà via Natan con una soluzione in prestito.

Il Napoli sta esaminando pure altri profili. Intanto, sono rinate le attenzioni per Radu Dragusin, 22enne, romeno, impegnato all’Europeo, ex Genoa, Sampdoria e Juventus, ora al Tottenham, ma desideroso di tornare a giocare in A. Ed il Napoli è una possibilità che gli era stata ventilata già a gennaio. Nel mirino del club azzurro c’è pure Jaka Bijol, classe 1999, reduce da due stagioni con l’Udinese e quindi ben rodato in Serie A. Anche lui di scena all’Europeo, con la Slovenia. È seguito da tempo: era stato valutato già al mercato di gennaio. Ma l’Udinese chiuse ogni discorso in considerazione delle proprie apprensioni in chiave salvezza.

In lista anche Maxence Lacroix, francese, 24enne, gioca nel Wolfsburg (contratto con il club tedesco fino al 2025) dove è titolare da quattro stagioni. Per rinforzare la squadra in chiave difensiva si guarda pure a Leonardo Spinazzola, 31 anni, in scadenza di contratto con la Roma e soluzione per la corsia sinistra della mediana.

De Laurentiis: «La mia offerta per Dragusin era superiore a tutte le altre. Ha preferito l’Inghilterra» (a febbraio)

Lo show di De Laurentiis in conferenza stampa sul mercato di gennaio e sulle liste Champions. Prima della conferenza di Mazzarri pre Napoli-Hellas Verona, il presidente del Napoli ha voluto chiarire alcuni punti sulla narrazione che si fa sulla squadra.

De Laurentiis ha anche spiegato il mancato arrivo del difensore centrale. Il Napoli aveva scelto di prendere Dragusin, poi il difensore ex Genoa ha scelto di andare al Tottenham. Il secondo obiettivo è diventato Nehuen Perez, dell’Udinese. Anche in questo caso però qualcosa è cambiato. Prima Mazzarri ha giocato con la difesa a tre, ottenendo anche ottime prestazioni. Anche Ostigard, difensore destinato alla cessione, ha giocato bene. Cosa che ha fatto cambiare idee alla società. A raccontare come sono andate le cose è lo stesso De Laurentiis.

Prima la trattativa con il Genoa per Dragusin:

«C’è sempre quella nota malevola che mi crea melanconia. Ma come De Laurentiis aveva promesso il difensore centrale e non è arrivato. Si pensava in uscita Ostigard. Ero dietro ad un giocatore del Genoa (Dragusin, ndr), il Genoa stesso ha confermato che la mia offerta era superiore a tutte le altre, ma il giocatore ha preferito l’Inghilterra al Napoli e pure al Bayern, l’Inghilterra la si ritiene una meta sempre indiscutibilmente irrinunciabile».

Poi, quella con l’Udinese per Nehuen Perez:

«Avevo ripiegato su Perez. Ho fatto un incontro a Napoli con Gino Pozzo. Ho offerto 18 milioni all inclusive, hanno detto che lui voleva altro. Ho detto: “mi avete rotto i coglioni”, non si fa più niente. Poi nel frattempo Mazzarri si è messo a tre dietro. Ostigard è un bravissimo giocatore, lo volevano per dieci milioni, qualcosa varrà. Abbiamo preso un centrocampista che può svolgere le funzioni di difensore centrale».

ilnapolista © riproduzione riservata