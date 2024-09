«Ci sono situazioni che si sono trascinate nel corso dei mesi tra le varie parti, c’è contrapposizione tra giocatore e club»

Di Lorenzo, la situazione è davvero molto complicata a livello ambientale (Sky Sport)

Luca Marchetti, esperto di calciomercato, fa il punto sulla situazione di Di Lorenzo.

«Credo che a questo punto bisognerà aspettare la fine dell’Europeo perché la situazione è davvero molto complicata a livello ambientale tra situazioni che si sono trascinate nel corso dei mesi tra le varie parti. Prima parlavamo di Kvaratskhelia, la situazione è diversa ma molti simile, ci sono due situazioni contrapposte da parte del giocatore e della società».

Di Lorenzo vuole la Juventus, ha chiuso col Napoli. Lo ha ribadito al procuratore (Tuttosport)

Di Lorenzo vuole la Juventus, ha chiuso col Napoli. Lo ha ribadito al procuratore. Lo scrive Tuttosport con Nicolò Schira.

Procede spedita la trattativa per portare Giovanni Di Lorenzo alla Juventus. Un affare destinato a entrare nel vivo tra qualche

settimana, al termine dell’Europeo. La volontà del giocatore è ormai chiara e propende nettamente per il trasferimento in bianconero. Una scelta maturata da giorni e con grande convinzione.

Il terzino toscano per il momento vuole concentrarsi appieno sulla Nazionale, ma alla fine dell’avventura azzurra a Euro 2024 ribadirà al club del presidente Aurelio De Laurentiis l’intenzione di essere ceduto.

Il capitano lo ha ribadito a Giuffredi in Germania

Un’idea che Di Lorenzo ha confermato dopo la gara tra Italia e Albania a Dortmund, dove era presente anche il suo agente Mario Giuffredi. Terminata la gara, il procuratore ha aggiornato il suo assistito sull’esito del summit tenutosi il martedì precedente in quel di Napoli, all’Hotel Parker.

Di Lorenzo considera ormai concluso il suo ciclo napoletano e si sente pronto per vivere nuove sfide. La possibilità di far parte di una Juve che punta a tornare in alto dopo le ultime annate deludenti lo stuzzica.

L’affare non potrà entrare nel vivo prima di 15-20 giorni, come minimo. Dopodiché partiranno i contatti tra le due società,

col Napoli che valuta il proprio capitano tra i 20 e i 25 milioni di euro.

ilnapolista © riproduzione riservata