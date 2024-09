Di Lorenzo e Calafiori vorrebbero la Juventus ma devono fare i conti con Napoli e Bologna (Gazzetta)

Conte ha bloccato il capitano del Napoli e Fenucci ha detto che Calafiori non si muove da Bologna. Giuntoli spera ancora

Di Lorenzo e Calafiori vorrebbero la Juventus ma devono fare i conti con Napoli e Bologna. Lo scrive la Gazzetta dello Sport.

All’allenatore italo-brasiliano piacciono le qualità di Djaló ed è intrigato dalla possibilità di impiegarlo tanto al centro quanto in fascia. Esattamente come Giovanni Di Lorenzo (Napoli) e Riccardo Calafiori (Bologna). I due azzurri, in questi giorni impegnati con la Nazionale all’Europeo, stanno vivendo una situazione simile: vorrebbero raggiungere la Signora, ma i loro club non intendono nemmeno trattare con i bianconeri.

Se nei giorni scorsi Antonio Conte ha ribadito all’entourage di Di Lorenzo che punta sul ragazzo e non vuole lasciarlo andare a Torino, ieri l’a.d. del Bologna Claudio Fenucci ha inviato un messaggio identico alla Juve: «Abbiamo detto all’agente di Calafiori che Riccardo non si muove». Ma alla Continassa, dove in questo momento si pensa ad arrivare al traguardo per Douglas Luiz (ai dettagli) e ad avanzare per Greenwood (si tratta con il Manchester United), non si sono ancora arresi e puntano sul fattore tempo per regalare a Thiago Motta almeno uno dei due difensori.

Napoli, Giuffredi volerà in Germania e farà un punto della situazione con Di Lorenzo (Sky)

Napoli, la società lavora ancora per provare a risolvere la questione Di Lorenzo, lo ribadisce l’inviato Modugno a Sky:

«La questione Di Lorenzo è diventata una priorità. Nelle prossime ore volerà in Germania Mario Giuffredi, il procuratore di Di Lorenzo. Sarà un’occasione per vedere la partita, ma anche per fare il punto con il ragazzo dopo l’incontro con Conte e Manna, dove le posizioni sono state ribadite. Il disagio e il malessere con il tempo e il dialogo può rientrare, in tal senso si lavora con un’accurata attività diplomatica dell’entourage e di Manna».

La conferenza stampa di Giovanni Di Lorenzo, capitano del Napoli.

La tua versione sul Napoli:

«Non ho ancora parlato perché la Nazionale decide chi parla. Io non ho problemi. Si sta scrivendo tanto, io parlato con la società. Sono sereno. La concentrazione è massima su questa competizione. Quello che da fastisdio è questo continuo supporre cose. A me interessa fare bene qua».

