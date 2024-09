Davide Ancelotti voluto dal Reims e dal Leicester. Lui vuole restare al fianco del padre (Relevo)

Lo racconta Relevo

Conclusa la stagione, Carlo Ancelotti e il suo staff tecnico vanno in vacanza. Qualche giorno di riposo con famiglia e amici prima di tornare a Valdebebas per continuare a preparare la prossima stagione. Uno degli uomini forti di quello staff, Davide Ancelotti, ha intenzione di continuare per un altro anno come vice allenatore di suo padre, anche se diverse squadre in Europa lo vedono capace di prendere le redini di un progetto d’élite.

Il 34enne italiano ha ricevuto l’interesse da parte di club di prima divisione con l’intenzione di scoprire il suo stile di gioco e la sua filosofia all’interno dello spogliatoio. Principalmente i club sono due: Stade Reims e Leicester.Entrambi vedono in Davide un buon profilo per dare continuità ai rispettivi progetti.

Francesi e inglesi però si sono ritrovati con la stessa risposta: per il momento lui vuole restare al Real Madrid un altro anno. La sua intenzione è quella di finire il suo percorso al Santiago Bernabéu con Carletto e poi volare da allenatore in un club che si adatterà alle sue caratteristiche.

Al Real scherzano su Davide Ancelotti: «Ormai è Carlo “il padre di”» (Relevo)