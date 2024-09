Era andato bene l’incontro tra Manna e l’entourage di Kvara, evidentemente i georgiani bluffavano: gli 8 milioni del Psg fanno gola

Conte aveva chiesto a De Laurentiis l’incedibilità di Kvara e Di Lorenzo (Gazzetta)

Ecco cosa scrive la Gazza con Vincenzo D’Angelo:

Conte aveva chiesto a De Laurentiis due cose prima di firmare: l’incedibilità di Kvara e Di Lorenzo. E adesso come si comporterà il Napoli? Di sicuro, il tecnico manterrà il punto con Kvara come ha fatto già con il capitano, incontrando l’agente nella sua recente visita in città. Qui, però, la questione è ancora più complessa se possibile: a inizio mese il d.s. Manna ha incontrato a Milano l’entourage di Kvara per presentargli il nuovo progetto Napoli disegnato attorno al talento del georgiano, sottolineando la stima di Conte per Khvicha e la voglia del presidente De Laurentiis di riaprire il discorso rinnovo, assecondando il più possibile le richieste del georgiano. Sembrava tutto rientrato, con Kvara lusingato dalle parole di Manna e Conte.

Ma, a ripensare ora a quell’incontro, viene il sospetto di un grande bluff da parte della delegazione georgiana: in Francia, da settimane, parlano di un sì di Kvara al Psg, per un contratto da circa 8 milioni a stagione che sarebbe impareggiabile per il Napoli.

Conte ha le chiavi del Napoli, De Laurentiis non interferirà nell’operato del tecnico (Sportmediaset)

Antonio Conte è il nuovo allenatore del Napoli e pare che il patron Aurelio De Laurentiis si fidi già ciecamente di lui.

Secondo quanto riportato da Sportmediaset:

L’era Antonio Conte al Napoli è iniziata e l’ambiente partenopeo sta imparando a conoscere il metodo del tecnico salentino. Adl è rimasto impressionato da come il tecnico sia “ossessionato dalla vittoria”, tanto da affidargli quasi totalmente le chiavi della macchina, facendo un passo indietro nella gestione. Una rarità da quelle parti. De Laurentiis ha deciso di lasciare la società e la squadra nelle mani di Conte, certo supportato da Oriali e dal ds Manna, ma con la fiducia che anche all’ombra del Vesuvio il modus operandi del tecnico possa far tornare rapidamente il Napoli al vertice. Conferenze stampa, tante, e carta bianca nell’allestimento della rosa e nell’impostazione del centro tecnico a Castel Volturno, senza interferenze.

In ogni esperienza Conte ha preteso l’assoluto controllo della partita tecnica e tattica e il centro sportivo è un mezzo importante per arrivare a uno scopo condiviso. Per questo l’allenatore ha già fatto arrivare le proprie richieste tanto i responsabili di Castel Volturno quanto i medici, restando soddisfatto delle strutture ma con la convinzione di poter migliorare le cose. Per la gioia, quasi stupita, di De Laurentiis.

ilnapolista © riproduzione riservata