Conte spera di allenare Chiesa al Napoli, club pronto a rompere gli indugi (La Stampa)

Chiesa potrebbe finire sul mercato. La Juventus non lo considera incedibile, anche per volere di Thiago Motta. Sull’esterno italiano si è mossa la Roma. Anche il Napoli è interessato. Conte lo vuole allenare dai tempi dell’Inter. De Laurentiis pronto a rompere gli indugi. Lo scrive La Stampa.

Chiesa in bilico, la Juventus valuta la cessione

Scrive il quotidiano:

La Juventus valuta la sua cessione per le perplessità tattiche del nuovo allenatore Thiago Motta e per le difficoltà a rinnovare un contratto in scadenza tra un anno.

Le pretendenti non mancano per Chiesa: la Roma si è già mossa, forte del pressing di Daniele De Rossi che lo conosce

bene, mentre il Napoli è pronto a rompere gli indugi su precisa volontà di Antonio Conte che lo voleva già all’Inter e

adesso spera di poterlo allenare in azzurro.

La Juve parte da una valutazione di 40 milioni, con la speranza di alimentare un’asta per un attaccante che piace anche in Premier (Newcastle e Aston Villa in azione) e in Germania (Bayern Monaco). Le trattative per rinnovare, però, non si

sono interrotte e l’ipotesi di un accordo-ponte di un altro anno è ancora valida.

Il suo futuro è tra Napoli e Roma (Corsera)

Chiesa, il suo futuro è tra Napoli e Roma. Lo scrive il Corriere della Sera nel punto sul calciomercato.

La prossima settimana Cristiano Giuntoli prima definirà gli ultimi dettagli del contratto del nuovo tecnico, poi si concentrerà sul futuro di Chiesa, il cui contratto — stipendio da 5 milioni — scadrà nel 2025. Il vertice con Ramadani servirà per comprendere se sarà possibile arrivare a un’intesa per il rinnovo del contratto (fino al 2026 alle stesse cifre attuali, come vorrebbe la Juve?) o se sarà più saggio separarsi.

La logica sembra spingere in questa direzione: Ramadani è atteso infatti anche a Trigoria per incontrare Ghisolfi, determinato ad accontentare De Rossi che stravede per il bianconero. Certo prima di accaparrarsi l’attaccante i capitolini dovrebbero far cassa cedendo una delle tante pedine in esubero così da investire i 25 milioni necessari. Poi l’agente di Chiesa ascolterà la proposta di Giovanni Manna: l’esterno è certamente uno dei profili suggeriti da Antonio Conte. ora l’ex c.t. incassa l’apertura di Romelu Lukaku. «Il migliore allenatore che ho mai avuto? Antonio Conte» la risposta senza esitazioni del belga. Ovviamente tutto ruota attorno alla cessione di Osimhen per 130 milioni, ma intanto Napoli sogna.

