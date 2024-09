Che (brutta) fine ha fatto Wiggins, da campione di ciclismo a homeless

Quattro volte campione del mondo, 8 medaglie olimpiche, ha vinto il Tour de France. Adesso è in bancarotta, e dorme a casa di chi lo ospita

Nel 2012 Sir Bradley Wiggins aveva sei medaglie olimpiche al collo, primo ciclista britannico a vincere il Tour de France. Fu scelto per suonare la campana per aprire le Olimpiadi di Londra davanti a un pubblico di milioni di persone, fu nominato Personalità sportiva dell’anno e poi nominato cavaliere per i suoi servizi al ciclismo. Il pubblico lo chiamava “Sir Wiggo”. Era una rockstar.

Dodici anni dopo, la scorsa settimana, Wiggins è stato dichiarato in bancarotta il tribunale della contea di Lancaster. Ha perso tutto. La casa che condivideva con la sua ex moglie è stata messa all’asta, e non ha un posto dove andare a dormire.

“È un disastro totale… Ha perso assolutamente tutto. La sua casa di famiglia, la sua casa a Maiorca, i suoi risparmi e investimenti. Non ha un soldo. È una situazione molto triste”, ha detto il suo avvocato, Alan Sellers, al Daily Mail. “Non so dove ha dormito ieri notte, non so dove resterà stanotte né domani notte. Non ha una casa”.

Wiggins è tornato alla disperazione nella quale era cresciuto, con il padre australiano, anche lui un campione di ciclismo, che beveva molto, picchiava la madre e li lascio quando aveva solo due anni. Nel 2022 ha rivelato di aver subito abusi sessuali all’età di 13 anni dal suo allenatore di 72 anni.

Wiggins ha indossato per anni la maschera del tipo estroverso, ma per sua stessa ammissione era “un velo. Sono stato catapultato verso la fama… Ma sono un introverso. Stavo adottando la persona più bella che potevo come meccanismo di difesa. Una distrazione. Mi stavo nascondendo”.

Wiggins ha vinto quattro titoli mondiali e otto medaglie olimpiche nel corso della sua carriera, diventando il terzo olimpionico britannico più decorato nella storia e, ad un certo punto, il britannico con i guadagni più alti nello sport.

Si è ritirato nel 2016 mentre era sottoposto a un’indagine antidoping. Nel 2020, Wiggins ha divorziato da Cath, sua moglie da 16 anni e madre dei suoi due figli maggiori. Lo stress dell’indagine antidoping aveva spinto la loro relazione al limite. Poco dopo, ha iniziato una relazione con l’esperta di pubbliche relazioni Laura Hartshorne. La coppia ha avuto un figlio ma poi si è separata.

Wiggins nel 2021 ha detto che stava studiando per diventare medico e ha anche provato a fare canottaggio, boxe e ad studiare per diventare assistente sociale. Ha lavorato come opinionista e commentatore. La sua società Wiggins Rights Limited è entrata in liquidazione volontaria nel 2020. Ora è fallita.

