Buongiorno, il Napoli continua a trattare con il difensore e presto anche col Torino (Romano)

Il Napoli sta continuando a trattare per Alessandro Buongiorno, per il nuovo tecnico Antonio Conte è una priorità. Lo scrive Fabrizio Romano su X.

L’esperto di calciomercato riporta che il club azzurro sta continuando a concordare con il difensore granata i termini di contratto. Per ora nessun club si è fatto avanti concretamente per lui e il Napoli sta pianificando una trattativa col Torino.

🔵🇮🇹 Napoli are progressing in talks to agree on personal terms with Alessandro Buongiorno as new centre back.

Conte wants Buongiorno as priority target.

No club-to-club talks with Torino yet but Napoli are already planning for that. pic.twitter.com/DrbxmEx0wF

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 8, 2024