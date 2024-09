Buongiorno ha detto sì al Napoli, il club ha offerto 40 milioni al Torino (Footmercato)

Il club azzurro vuole accontentare Conte, dato che il difensore per lui è una priorità. In caso non andasse in porto, si pensa a Hermoso dell’Atletico Madrid.

Secondo quanto riportato da Footmercato, il Napoli ha formalizzato l’offerta da 40 milioni al Torino per Alessandro Buongiorno. Il difensore è propenso ad accettare la destinazione.

Buongiorno ha detto sì al Napoli, che offre 40 milioni per lui

Il portale scrive:

Il Napoli vuole accontentare il suo nuovo allenatore Antonio Conte, costruendogli una squadra che potrebbe giocare per arrivare in cima alla classifica la prossima stagione. Secondo le nostre informazioni, il Napoli ha formulato la sua offerta per Buongiorno, circa 40 milioni di euro, al club torinese. Il difensore è una priorità per Conte. Buongiorno, da parte sua, è disposto ad accettare il Napoli. Nel caso la trattativa non andasse in porto, il club sta pensando a Mario Hermoso dell’Atletico Madrid.

Hermoso era un obiettivo individuato prima di mettere sotto contratto il tecnico. C’era qualche perplessità per le richieste del difensore, dal momento che è svincolato dopo 171 presenze all’Atletico Madrid dal 2019 a oggi. Non appena Conte è riuscito a parlargli, la situazione si è messa immediatamente in discesa. Lo spagnolo ha raggiunto un’intesa di massima per un triennale (con opzione per un quarto anno) a 3 milioni più bonus a stagione. Nei prossimi giorni Manna dovrebbe incontrare l’intermediario del giocatore per sistemare gli ultimi dettagli. È tutta qui, l’importanza di avere un alto ufficiale come Antonio Conte.

