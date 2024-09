Bergomi su Kvara: «Dopo una stagione in cui non ha fatto bene, deve stare lì e aspettare. Il Napoli ci torna in Champions»

A Sky Stefano De Grandis: «Quando il calciatore va male non si ridiscute mai al ribasso un contratto»

Negli studi di Sky per Calciomercato l’Originale si discute della situazione del Napoli e delle recenti dichiarazioni dell’agente di Kvara. Dichiarazioni che vorrebbero il calciatore scontento e con la volontà di lasciare il Napoli. Non è chiaro se questa sia la reale volontà dell’attaccante georgiano che forse potrà fare chiarezza una volta terminato l’Europeo con la Georgia.

Il futuro di Kvara a Napoli

Gianluca Di Marzio ha fatto il punto sul caso relativo all’attaccante georgiano:

«Vi assicuro che il Napoli ha intenzione di rinnovargli il contratto, non ha la minima intenzione di venderlo e che ha già detto di no a un’offerta non ufficiale ma preannunciata del PSG da 100 milioni di euro. Anche perché Conte quando è arrivato ha detto voglio allenare Kvara e Di Lorenz più tutti gli altri, non c’è una possibilità che Kvara possa lasciare. Poi sicuramente bisognerà risolvere la questione ma il Napoli è fortemente convinto che rimarrà. C’è tra l’altro grandissima sintonia tra De Laurentiis, Manna, Conte e tutti i membri del nuovo Napoli per far rispettare quelli che sono i contratti con una liena comune. Si andrà avanti col rinnovo già proposto dal club»

Bergomi interviene sull’atteggiamento di Kvara: «Il contratto andava ridiscusso già l’anno scorso, perché per quello che ha fatto i contratti si possono rivedere. Quindi lui era già deluso da questo, poi il ragazzo deve capire se la motivazione è il desiderio di giocare in Champions, il Napoli sicuramente ci torna e dopo una stagione in cui non hai fatto bene, devi stare lì e aspettare».

Stefano De Grandis: «Quando il calciatore va male però non si ridiscute mai al ribasso un contratto».

Billy Costacurta conclude: «È vero che è andato male, però il suo valore è aumentata, decuplicato quasi. Di conseguenza una discussione sul suo ingaggio ci poteva essere».

ilnapolista © riproduzione riservata