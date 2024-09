Il lepeniano Bardella contro Mbappé: «Un multimilionario che non rispetta chi non arriva alla fine del mese»

Il leader di Rassemblement National l’ha presa bene… “Puoi viaggiare con un jet privato, dovresti evitare di fare messaggi di questo tipo”

Jordan Bardella l’ha presa bene. Al leader instagrammabile del Rassemblement National risponde a Mbappé e Thuram e alle prese di di posizione contro la destra dei nazionali francese, ricorrendo ad una scontatissima retorica populista. Bardella dice di rispettare “le icone del calcio e le icone della gioventù”, ma che Mbappé dovrebbe a sua volta “rispettare i francesi”. In un’intervista a CNews, Bardella ha esortato gli sportivi a evitare di fare dichiarazioni di appartenenza politica.

“Quando hai la fortuna di avere un grosso stipendio, sei multimilionario, puoi viaggiare con un jet privato”, dovresti evitare di fare messaggi di questo tipo, “visto che ci sono altre persone che non arrivano a fine mese, che non si sentono sicuri, non vivono in quartieri superprotetti e a volte sentono che i valori del loro Paese sono perduti”.

Bardella e l’estrema destra francese replicano a Mbappé

Il leader dell’estrema destra francese ha aggiunto che “non sapevo che la maglia francese fosse la maglia del governo”.

Ma quella di Bardella non è stata l’unica reazione dell’estrema destra francese alla conferenza di Mbappé. Ad esempio, Sébastien Chenu, del suo stesso partito, ha detto di non aspettarsi che “persone disconnesse dalla realtà diano lezioni ai francesi”. Marine Le Pen, non commentato.

