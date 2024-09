Ancelotti fortunato? No, lo è Florentino ad averlo (Sportweek)

Ad una lettera su Sportweek risponde: «Quando uno vince 29 trofei da allenatore, in 5 nazioni diverse, la fortuna c’entra molto poco»

Anche Sportweek, con Luigi Garlando, ovviamente concorda col Napolista sul fatto che la fortuna non è certo l’arma vincente di Carlo Ancelotti. Di diverso avviso, lo sappiamo, è il ct della Nazionale Luciano Spalletti che disse la sua in una recente intervista al Corriere della Sera.

Questa la lettera di un lettore

Gentile Posta al Dente, anche in finale contro il Borussia Dortmund, il Real Madrid ha rischiato di perdere, poi ha vinto. Ma quanto è fortunato quell’Ancelotti? (Miguel S., Barcellona)

Ancelotti fortunato?

La risposta di Garlando

“Mi creda, quando uno vince 29 trofei da allenatore, in 5 nazioni diverse, la fortuna c’entra molto poco. L’unico fortunato della storia è Florentino Perez, il suo datore di lavoro”.

Il ct della Nazionale Luciano Spalletti in un intervista concessa al Corriere della Sera dopo le semifinali di Champions League aveva detto

«Ancelotti è stato fortunato contro il Bayern, qualche svista arbitrale c’è stata».

Alla domanda “quanto conta la fortuna nel calcio?” ha parlato solo di Ancelotti e del Real Madrid. Come si dice in questi casi, non si è tenuto. Evidentemente non deve avere particolarmente in simpatia il tecnico di Reggiolo. Del resto la differenza del peso dei palmares è di diverse categorie.

Ecco la risposta di Spalletti sulla fortuna.

«Tanto, arriva se te la meriti. Se sai coglierla. Il Real Madrid in finale di Champions è una dimostrazione. Carlo è stato fortunato contro il Bayern, qualche svista arbitrale c’è stata. Ma non toglie nulla alla vittoria, ci hanno creduto»

