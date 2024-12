Mourinho al Fenerbahce: trovato l’accordo per un biennale (Sky)

L’annuncio in giornata. Pronto per lui un biennale, al termine di un’operazione chiusa dal direttore sportivo del club Mario Branco, portoghese come lui.

Mourinho ha trovato la sua prossima squadra: sarà il Fenerbahce. Il futuro dello Special One è in Turchia. Secondo quanto riportato da Sky, Mourinho ha firmato un biennale.

Ecco cosa scrive Sky Sport:

“Nuova avventura in panchina per José Mourinho. Il portoghese è pronto a tornare in campo, e lo farà in Turchia, al Fenerbahce. Dovrebbe essere annunciato in giornata: per lo Special One è pronto un contratto biennale, al termine di un’operazione chiusa dal direttore sportivo del club Mario Branco, portoghese come lui. L’ex allenatore giallorosso aggiunge un nuovo campionato nella sua carriera dopo quello portoghese, inglese, spagnolo e italiano. Allenerà anche Edin Dzeko, al Fenerbahce dal 2023“.

El Mundo Deportivo blasta Mourinho. In altri termini, distruggere la carriera recente del portoghese. Dopo aver fatto l’elenco dei suoi esoneri, scrive “ha incassato 80 milioni per non allenare“. Tanto lecito quanto indecente secondo il quotidiano catalano.

Giusto per essere precisi, El Mundo Deportivo ricorda quando José disse: «A me non può succedere la stessa cosa che è successa a Pellegrini , perché se lascio Madrid non allenerò il Málaga , andrò in una grande squadra in Inghilterra o in Italia. Non ho problemi a tornare ad allenare un grande club».

