L’invocazione di Messi prima del rigore decisivo: «Vamos Diego, daselo!» (VIDEO)

Una telecamera ha ripreso Messi mentre Montiel si avvicinava per tirare il rigore finale. La Pulce alza gli occhi al cielo e invoca un aiuto extra terreno.

Siamo all’ultimo rigore per la Francia, sul dischetto c’è Gonzalo Ariel Montiel ha gli occhi di tutti il mondo puntati addosso. Prima di lui, con precisione e freddezza, hanno segnato Lionel Messi, Paulo Dybala e Leandro Paredes. E proprio la Pulce è stato ripreso mentre si affida a Maradona. Subito prima del rigore infatti le telecamere hanno inquadrato Messi mentre è abbracciato ai compagni di squadra a centrocampo. Tutti uniti per darsi forza nella buona e nella cattiva sorte.

«Vamos Diego, daselo!», sembra questa l’invocazione con il volto verso il cielo di Messi mentre Montiel si avvicinava sul dischetto di rigore. Si piazza un po’ defilato rispetto al pallone per calciare di destro e non incrocia mai lo sguardo del portiere per non fargli intuire nulla.

Una telecamera riprende la Pulce mentre il difensore va a calciare quello che potrebbe essere l’ultimo della serie di rigori che poi hanno decretato la vittoria dell’Argentina e hanno consegnato alla storia Messi e tutta l’Albiceleste.

Un misticismo che riporta la mente ai rigori tirati da Maradona:

Queste le parole di Messi dopo la finale di Qatar 2022 in cui ha eliminato la Francia:

«È pazzesco che sia successo in questo modo, si è fatto desiderare, ma è la cosa più bella che ci sia. Guarda cos’è questa coppa, è bellissima. Lo desideravo moltissimo. Sapevo che Dio me lo avrebbe dato, avevo questa sensazione. Abbiamo sofferto molto ma ce l’abbiamo fatta. Non vedo l’ora di tornare in Argentina per vedere quanto sarà folle tutto questo. Ovviamente volevo chiudere la mia carriera con questo, non posso chiedere più niente. Grazie a Dio che mi ha dato tutto. Chiudere quasi la mia carriera così, è impressionante. Dopo questo cosa ci sarà? Sono riuscito a vincere la Coppa America, la Coppa del Mondo… Amo il calcio, quello che faccio. Mi piace giocare in Nazionale, questo gruppo, voglio continuare a vivere qualche altra partita da campione del mondo. È il sogno di qualche bambino, sono stato fortunato ad aver vinto tutto e quello che mi mancava è qui».