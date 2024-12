Inter, dubbi sulle azioni di LionRock: non si sa a chi ha preso le sue quote prima del prestito di Okatree (CorSport)

Le norme federali obbligano a comunicare trasferimenti di quote societarie superiori al 10%, pena l’ammenda o la penalizzazione di punti in classifica

Alessandro Giudice sul Corriere dello Sport torna sulla vicenda LionRock, l’azionista che deteneva il 31% dell’Inter, quota poi passata a Oaktree. Il mistero riguarda alcune incongruenze che riguardano il passaggio delle quote in questione, chi le ha acquistate e soprattutto con quali soldi. Dietro potrebbe esserci Zhang.

Dubbi sulle quote dell’Inter: chi deteneva il 31% di LionRock

Scrive Giudice:

“Come (e soprattutto: quando) sono arrivate a GH le quote della società Cayman (la LionRock, ndr)? L’Inter non lo dice, limitandosi a precisare di essere stata informata “in pari data” cioè il 22 maggio scorso. Lo stesso giorno, però, un portavoce di LionRock ha dichiarato a Reuters che il fondo di Hong Kong aveva cessato di essere azionista dell’Inter quando Oaktree aveva erogato il finanziamento a Zhang, cioè a maggio 2021: tre anni fa“.

In altri termini, al momento dell’erogazione del prestito da parte di Okatree, LionRock aveva ceduto quel 31% dell’Inter. A chi? Questo è il dubbio.

“In ogni caso, GH non sembra aver acquistato la quota tre anni fa, perché il suo bilancio 2021 (depositato qualche settimana fa, con due anni di ritardo) non ne fa cenno. Se è vero quanto sostenuto dal portavoce di LionRock (che non ha voluto rivelare a Reuters l’identità del cessionario) per tre anni la quota dell’Inter ha fatto capo a un proprietario misterioso: non era LionRock e non si sa se fosse lo stesso Zhang“.

Il problema è che le norme federali obbligano a comunicare “trasferimenti di quote societarie superiori al 10%, pena l’ammenda o la penalizzazione di punti in classifica e lo stesso obbligo impongono le norme Uefa“. Non si sa insomma chi fosse il beneficiario del trasferimento del 31%.

“Se non era LionRock, chi ne è stato per tre anni il proprietario? Forse Zhang ma quanto l’avrebbe pagata? E con quali risorse?” GH “a fine 2021 aveva in cassa meno di 6 mila euro e meno di 50mila a fine 2020 e nel pubblico registro si trovano evidenze di aumenti di capitale negli ultimi anni”.

