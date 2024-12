Il Napoli ha mostrato interesse per Cambiaghi, esterno dell’Empoli (Sky)

Di Lorenzo sembra abbastanza fermo ma fermissimo è anche Conte. Intoccabile anche Kvara. Cambiaghi è giovane, talentuoso e di prospettiva

A Sky fanno il punto della situazione sul Napoli. L’accordo con Conte è ormai raggiunto. Si attende davvero il tweet di De Laurentiis e quindi l’ufficialità del nuovo allenatore del Napoli. Nel frattempo si lavora sul mercato: l’obiettivo è tenere i tasselli fondamentali della squadra e prendere giovani giocatori di prospettiva. In questo senso Manna e Conte (insieme a Oriali) sono impegnati a convincere Di Lorenzo e a provare l’aggancio a Cambiaghi. A parlarne è Francesco Modugno, inviato da Castel Volturno.

Napoli, Di Lorenzo è fermo sulla sua posizione ma fermissimo è anche Conte

Le parole di Modugno a Sky:

«Di Lorenzo ha percepito intorno a sé un clima di sfiducia, non solo ambientale, anche societario. Quindi in quel colloquio con Manna ha palesato la voglia di andare via e non gli mancherebbero le opportunità, la Juve su tutte. Poi Inter e Atletico Madrid. Per Conte è assolutamente un intoccabile, uno degli interpreti più autorevoli in quel ruolo in Europa. Giocando a tre può fare il difensore o giocare a tutta fascia. Anche Oriali ha avuto un contatto con Di Lorenzo per ribadirne la centralità. Situazione da monitorare, Di Lorenzo sembra abbastanza fermo ma fermissimo è anche Conte. Intoccabile anche Kvara per il quale il Psg ha argomenti per tentarlo ma non c’è l’intenzione di vendere. Per De Laurentiis è una sorta di ponte per il futuro. Un nuovo nome a quella lista di giocatori che piacciono e per i quali il Napoli ha mostrato interesse: si tratta Cambiaghi, esterno dell’Empoli, ha grande struttura fisica, una gamba importante. Rispetto alle tantissime conclusioni ha segnato poco, giovane, talentuoso e di prospettiva».

