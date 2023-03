Il Napoli pensa a Lindstrom e Laurienté per rimpiazzare Zielinski e Lozano (CorSport)

Le trattative per il rinnovo dei due calciatori azzurri sono totalmente ferme. Il direttore sportivo Giuntoli guarda in casa Eintracht e Sassuolo

Il futuro di Zielinski e Lozano è ancora incerto. Le probabilità che rinnovino con il Napoli sono piuttosto remote: le trattative, per entrambi, sono totalmente bloccate. Tutto fermo e i loro contratti scadono nel 2024. Il Corriere dello Sport scrive che il problema è soprattutto l’ingaggio. Entrambi vantano stipendi piuttosto elevati, anche perché sono retaggio del periodo precedente alla politica di taglio stipendi intrapresa un’estate fa con gli addii di Koulibaly, Mertens, Insigne e Ospina.

Il quotidiano sportivo scrive:

“Tutto fermo sul fronte di Zielinski e su quello di Lozano: sia Zielo sia il Chuky hanno il rapporto in scadenza nel 2024, e tra l’altro sono entrambi titolari di ingaggi decisamente elevati. Retaggi del passato, del periodo precedente alla politica di abbattimento degli stipendi intrapresa un’estate fa”.

Il Napoli, però, non si farà trovare impreparato. Il direttore sportivo Giuntoli si sta già guardando intorno per rimpiazzarli. I nomi caldi sul suo taccuino sono quelli di Lindstrom, dell’Eintracht e di Laurienté del Sassuolo. Il quotidiano sportivo scrive:

“Qualcuno è andato a Francoforte, con il solito schema, prima ancora che il Napoli sfidasse l’Eintracht, per assumere ulteriori informazioni su Jesper Lindstrom (23), danese come Hojlund, un altro che nella nuova generazione entra di diritto, trequartista e poi pure altro, perché la materia grigia abbonda. E poi sulle fasce, se dovesse andar via Lozano, il Napoli cercherà velocità supersonica, che pure nel football moderno ha un senso, eccome se ce l’ha: Armand Laurienté (24) è uno delle pietre preziose che la gioielleria Sassuolo si ritrova in vendita. Anche lì, come insegna Raspadori, bottega cara, ma ormai va così”.

ilnapolista © riproduzione riservata