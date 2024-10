L’Ajax vuole rinascere con Xavi: apprezzano il suo stile di gioco e la gestione dei giovani (Sport)

Sono fuori dalle competizioni europee e dai posti a disposizione per la Champions. Il tecnico del Barça vorrebbe, però, un anno sabatico.

A fine stagione Xavi lascerà il Barcellona, come da lui stesso anticipato all’inizio del 2024. Secondo quanto riportato dal quotidiano catalano Sport, l’Ajax sta pensando di ingaggiare il tecnico.

L’Ajax sogna Xavi: apprezzano la sua gestione dei giovani al Barça

L’Ajax sta attraversando un momento più che delicato. Fuori dalle competizioni europee e dai posti che danno accesso alla Champions League, la squadra di Amsterdam è pronta alla rinascita. Per risorgere dalle ceneri, hanno Xavi Hernández nella lista di candidati a prendere la panchina dalla prossima stagione. L’attuale allenatore, John van’t Schip, ha recentemente annunciato che lascerà il club il 30 giugno. Inoltre, l’Ajax ha sospeso il Ceo Alex Kroes, per insider trading [compravendita di titoli di una determinata società da parte di soggetti che, per la loro posizione all’interno della stessa o per la loro attività professionale, sono venuti in possesso di informazioni riservate].

Di fronte a una situazione del genere, e con l’obiettivo di tornare al livello che gli si addice, l’Ajax si trova ora a scegliere un nuovo tecnico. Il club di Amsterdam apprezza l’esperienza di Xavi come ex giocatore e il fatto che abbia a che fare con molti giovani. Soprattutto, apprezzano del tecnico del Barça la costruzione da dietro e il gioco basato sul possesso palla. Tuttavia, va ricordato che Xavi vorrebbe prendersi un anno sabbatico.

Il tecnico ha recentemente querelato alcuni giornalisti

Relevo scrive:

L’allenatore del Barcellona è stato molto critico nei confronti della stampa da ottobre e ha deciso di presentare una querela, considerando queste dichiarazioni completamente false e attaccando il diritto all’onore. All’origine dei fatti c’è la vittoria contro il Napoli. Xavi si riferisce, senza citare il nome del giornalista, a un articolo di Ramon Besa su El País in cui parlava dell’andamento fallimentare del Barça negli ultimi anni.

